CONMEBOL suspende eliminatoria en marzo por negativa europea

La CONMEBOL suspendió la doble fecha de las eliminatorias de la Copa Mundial a fin de mes debido a la resistencia de los clubes europeos en ceder a sus jugadores ante la obligación de cumplir cuarentenas a su regreso.

El órgano rector del fútbol en Sudamérica informó el sábado en un comunicado que la decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos.

La FIFA señaló en otro comunicado que la decisión respondió a la situación cambiante relativa a viajes y requerimientos de cuarentena ocasionada por la pandemia de COVID-19.

Sudamérica tenía previsto disputar la quinta fecha del 25 al 26 de marzo, y la sexta el 30 de ese mes, destacándose el clásico entre Argentina y Brasil en Recife.

Sobre la nueva programación, la FIFA se limitó a decir que los detalles serán comunicados oportunamente.

En su comunicado, la CONMEBOL dijo que la FIFA analizará la reprogramación de la fecha, en coordinación con la CONMEBOL y las asociaciones miembro. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos.

La fecha FIFA de fines de marzo tenía a 135 selecciones en acción. Otras 48 selecciones jugarán encuentros de la eliminatoria para la Copa Africana de Naciones.

Los partidos programados involucran a más de 3.000 futbolistas, incluidos muchos que juegan en clubes europeos y que tendrían que realizar largos viajes para unirse a sus selecciones.

Varios entrenadores de clubes europeos, como Pep Guardiola y Jí¼rgen Klopp, se pronunciaron en los últimos días, diciendo que no permitirán que sus jugadores viajen para disputar los partidos internacionales si es que deben quedar sujetos a una cuarentena a su regreso.

Bajo los parámetros actuales por la pandemia en Gran Bretaña, las personas que llegan en vuelos de países considerados de alto riesgo por el gobierno quedan sujetas a confinamientos de hasta 10 días en hoteles.

Todos los países sudamericanos figuran en esa denominada lista roja de alto riesgo.

No volarán, seguro, advirtió el viernes Guardiola, el técnico del Manchester City, puntero de la Liga Premier inglesa. No tiene sentido, cuando los jugadores vayan a su selección nacional, regresen y no puedan jugar por 10 días.

El reglamento establece que los clubes tienen que ceder a sus jugadores convocados por las selecciones en las fechas FIFA por competiciones oficiales o amistosos.

Pero la pandemia provocó que la FIFA aprobó eximir a los clubes de la obligación de ceder a los jugadores a las selecciones durante la pandemia, en caso que tuvieran guardar al menos cinco días de cuarentena al volver.

La CONMEBOL y la FIFA sostuvieron reuniones durante la semana para resolver el conflicto, pero las partes no llegaron a un acuerdo.

Se había conjeturado con trasladar los partidos a Europa o disputar los partidos únicamente con jugadores que militan en clubes sudamericanos.

El ministro de Salud colombiano había descartado el viernes permitir la llegada del vuelo de la selección de Brasil para el partido ante Colombia el 26 de marzo en Barranquilla.

Cumplidas cuatro de las 18 fechas, Brasil lidera las eliminatorias con 12 puntos, seguida por Argentina.

La próxima tanda está pautada entre el 3 y 8 de junio, previo a la Copa América que se disputará en Argentina y Colombia.

