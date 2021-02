Swiatek vence a Bencic y se corona en Adelaida

Iga Swiatek, la campeona del Abierto de Francia, doblegó el sábado 6-2, 6-2 a Belinda Bencic, para coronarse en el torneo de Adelaida.

La polaca de 19 años no perdió un solo set en cinco partidos. En toda la semana, dejó ir apenas 22 games.

Swiatek consiguió 22 winners y cometió apenas seis errores no forzados en una actuación arrolladora. Mostró que su éxito en Roland Garros no fue casualidad.

No fue como una ocasión única en el Abierto de Francia, recalcó. "Esto me da más confianza de que soy una jugadora más madura y puedo jugar bien con más frecuencia. Me da más motivación.

Siento que, a veces, hay semanas en las que todo encaja. Esto es simplemente el resultado del trabajo que estamos realizando.