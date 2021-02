Warriors vencen a Knicks; el público vuelve a NY

Había sólo unos 2.000 fanáticos en el Madison Square Garden, mucho menos de los que normalmente habrían llenado el lugar durante una visita de Stephen Curry y los Warriors.

Pero en Nueva York, incluso un número pequeño de personas puede hacer bastante ruido.

Curry se encargo de silenciarlas.

El astro anotó 37 puntos y guio el martes a los Warriors de Golden State a una victoria de 114-106 sobre los Knicks de Nueva York, en el primer partido de esta campaña con público en la arena.

Algunos fanáticos trataban de molestarnos, lo cual es asombroso. Draymond (Green) y yo estábamos hablando de ello. No hay una mejor sensación. No me importa si son 19.000 o 2.500 espectadores o lo que sea. Me encanta silenciar a la multitud cuando juego de visitante, comentó Curry. Así que fue una experiencia agradable, considerando que no hay muchas arenas con fanáticos este año, y que esto marca una gran diferencia.

Curry, quien ha conseguido en esta arena un partido de 50 puntos y un triple doble, volvió tras una ausencia de un encuentro, para atinar el triple que rompió el empate, con 3:38 minutos por jugarse.

Anotó 26 puntos en la segunda mitad y añadió seis rebotes y seis asistencias.

Su desempeño llegó en el primer partido de la NBA en el que se hayan admitido espectadores dentro del Madison Square Garden desde el 8 de marzo pasado, cuando los Knicks vencieron a Detroit días antes de que la campaña se interrumpiera ante el impacto de la pandemia en Nueva York.

Julius Randle, elegido por primera vez al Juego de Estrellas, empañó su jornada, al hacerse expulsar en los últimos segundos, cuando cometió su segunda falta técnica. Sumó 25 puntos, 10 rebotes y siete asistencias.

El gobernador Andrew Cuomo permitió que las arenas de Nueva York abran al 10% de su capacidad. Los 2.000 aficionados ovacionaron a los Knicks al comienzo, pero mostraron su desagrado después de que un balón perdido en un momento clave del tercer periodo permitió que los Warriors tomaran una ventaja de 13 puntos.