Soto y Turner entusiasman a Nacionales sobre el futuro

Juan Soto y Trea Turner serán integrantes clave de la alineación de los Nacionales de Washington durante esta temporada. Se trata de astros veinteañeros con buen bateo, que vienen de quedar entre los siete primeros en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Ambos se inclinan también por mejorar sus capacidades defensivas ”Turner como campocorto y Soto en momentos en que se muda del jardín izquierdo al derecho.

Y los dos podrían ser piedras angulares para el futuro del club, si acceden eventualmente a convenios de largo plazo, que los Nacionales han perseguido hasta ahora sin éxito.

A Turner, de 27 años, le quedan dos temporadas de convenio antes de que pueda declararse agente libre. Soto, de 22 años, tiene cuatro campañas pendientes antes de esa posibilidad.

Después del primer entrenamiento de Washington con plantel completo en West Palm Beach, Florida, se preguntó a los dos peloteros en una videoconferencia sobre su situación contractual y sus planes.

Trato sólo de venir acá a jugar al béisbol. No pienso nada de eso, dijo el dominicano Soto.

Turner fue más directo.

Me encantaría jugar aquí, sobre todo si ese tipo está en mi equipo. Definitivamente no lo quiero en otro equipo. Así que hay que mantenerlo acá el mayor tiempo posible... No hace falta decir que nos encantaría jugar juntos durante mucho tiempo. Nos alentamos mutuamente, dijo Turner.

Me encantaría jugar toda mi carrera acá. Me gustaría que él jugara toda su carrera también aquí", añadió. Pero ya veremos. Hay preguntas importantes.

Después de ayudar a que Washington ganara la Serie Mundial de 2019, Soto y Turner ofrecieron destellos que constituyeron la excepción de Washington en la campaña de 2020, abreviada por el coronavirus. Los Nacionales quedaron empatados en el sótano de la División Este de la Liga Nacional, con una foja de 26-34.

Soto ganó el título de bateo del Viejo Circuito, con .351; Turner fue cuarto con .335 y lideró la liga en hits con 78. El dominicano fue líder en OPS, con 1.185 y Turner se ubicó sexto con .982.

¡Qué dúo!, dijo el manager boricua Dave Martínez.

El dominicano Fernando Tatis Jr. firmó recién un contrato por 14 temporadas y 340 millones de dólares a los 22 años con San Diego. Así, sería obvio preguntarse si Washington buscará amarrar a Soto con un contrato semejante.

La semana pasada, el gerente general Mike Rizzo comentó que, desde la pretemporada anterior hubo conversaciones en ese sentido.

Rizzo dijo que también ha habido charlas con Turner.

Varios astros surgidos de los Nacionales, como Bryce Harper y Anthony Rendón, se han marchado como agentes libres en años recientes. En cambio, Washington ha logrado retener a Stephen Strasburg y Ryan Zimmerman.