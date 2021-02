México: León rompe mala racha al vencer 1-0 a Pumas

Tras sufrir un par de derrotas consecutivas que lo tenían merodeando la parte baja de la tabla, el campeón reinante del fútbol mexicano sabía que ya era tiempo de recuperar la memoria.

El delantero ecuatoriano íngel Mena anotó un gol en el segundo tiempo y eso le bastó a León para derrotar el domingo 1-0 a Pumas en la reedición de la última final.

Mena convirtió el único tanto del encuentro a los 68 minutos y la Fiera quebró una racha de dos derrotas que tenían al equipo en la penúltima posición al arranque de la fecha, muy lejos de los primeros planos en que había figurado en los últimos años.

De estar desesperado, no, ustedes (periodistas) eran los desesperados con sus notas que sacan, yo sabía que tarde o temprano el equipo iba a volver al nivel que tiene hace dos años, dijo el técnico del León, Ignacio Ambriz. Esto nos da para trabajar en un ambiente distinto, más tranquilos.

Con el triunfo, León llegó a siete unidades y se ubica en la 12da posición del torneo Clausura, que cumple la séptima fecha.

La Fiera, que todavía tiene un partido pendiente ante Monterrey, extendió a ocho su racha de duelos sin perder ante Pumas ”con quienes no cae desde el 1 de septiembre de 2018.

Dentro de esa racha se encuentran los dos choques por la final del Apertura pasado, cuando León alzó la octava corona de su historia.

Somos un equipo que acaba de ser campeón y la presión siempre va a existir, pero no nos incomoda, agregó Ambriz. Estábamos inquietos porque no habíamos tenido este inicio de torneo, pero ya no hay pretextos.

Donde la presión parece acuciar a tope es en Pumas, que extendió su crisis con tres derrotas consecutivas y cinco partidos sucesivos sin ganar. Cosecha apenas cinco puntos para ubicarse en la 16ta posición entre los 18 equipos de la máxima categoría.

Es una gran preocupación porque ya tenemos que salir de este inicio malo que tenemos y no lo pudimos hacer ya sea por un error o por el otro, dijo el timonel argentino Andrés Lillini. El equipo sigue teniendo actitud que tenía, el corazón y la entrega, pero somos un equipo con limitaciones y tenemos que asumir el haber corrido ese riesgo.

Pumas dejó ir en el receso al delantero paraguayo Carlos González, además del volante de recuperación Andrés Iniestra y el lateral Alejandro Mayorga, todos titulares en la final ante León. Por si fuera poco, su delantero argentino Juan Dinenno se lesionó en la segunda fecha y aunque reapareció ante León, los universitarios también alargaron una sequía goleadora que se remonta al minuto 70 del partido ante Mazatlán, por la segunda fecha.

Hemos perdido la confianza de tener el balón, ahora nos cuesta mucho llegar a la otra área, ya hemos intentado distintos sistemas para solucionar esto. ¿Cómo remediar esto? Levantando la calidad y la intensidad porque el equipo tiene la misma actitud y entrega, pero nos está costando mucho, subrayó Lillini.

La Fiera se puso al frente cuando el chileno Jean Meneses mandó un pase largo para Mena, quien a la entrada del área sacó un disparo que por fin pudo superar a Talavera.

Pumas rozó el empate a los 72, cuando Vigón recibió un centro por derecha y conectó un remate de cabeza dentro del área que se estrelló en la base del poste izquierdo.

REPARTEN PUNTOS

En otro encuentro dominical, Daniel ílvarez convirtió un penal en los descuentos y Puebla rescató un empate de 1-1 en su visita al Querétaro, por lo que ambos clubes se mantienen dentro de zona de reclasificación para la liguilla.

El delantero estadounidense Joe Gallardo salió del banquillo para anotar a los 83, pero el Fideo ílvarez decretó la igualdad desde los 11 pasos a los 90.

Gallardo, quien entró al encuentro a los 78 en relevo de Fernando Madrigal, marcó su primer tanto en la Liga MX.

Con el resultado, los poblanos tienen nueve puntos y se mantienen en la novena posición ”un puesto detrás de los Gallos Blancos, que llegaron a 10 unidades.

En México, los primeros cuatro equipos de la tabla avanzan directo a la liguilla y los siguientes ocho se enfrentan en una fase de reclasificación a un solo partido.