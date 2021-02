Tras cirugía de muñeca, Strasburg se dice listo para campaña

El problema de nervio en la muñeca de Stephen Strasburg que puso fin a su participación en la temporada 2020 tras apenas cinco innings se agravó cada vez que realizó un lanzamiento, reveló el propio abridor de los Nacionales de Washington, y básicamente fue de la entumecimiento de pulgar a entumecimiento en toda mi mano.

Hablando ante los reporteros por primera vez desde antes de ser inhabilitado en agosto, el as de los Nacionales señaló el domingo que el problema desapareció inmediatamente después de una cirugía que tomó 15 minutos para corregir un síndrome del túnel carpiano.

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial en 2019 inició sus preparaciones para esta campaña mucho antes de lo normal, con sesiones leves para soltar el brazo el 1 de noviembre, en lugar de empezar a mediados de diciembre, y empezó a lanzar en el bullpen en enero, antes de la fecha prevista de finales de ese mismo mes.

Con una mejoría en cuanto a resistencia y vigor, siento como si progresara mucho más de lo que lo he hecho en años anteriores, explicó el abridor derecho. Quería darme a mí mismo tiempo adicional para resolver algunas cuestiones mecánicas y estar preparado para el primer día.

Y así fue: El pitcher de 32 años estaba lanzando desde un montículo al lado de sus compañeros durante los entrenamientos del viernes.

Él es uno de nuestros lanzadores confiables. Y el no haberlo visto en el campo de juego fue duro. Pero para mí, si él va a sufrir una lesión y va a corregir un problema, el año pasado habría sido el momento, comentó el mánager Dave Martínez. Me alegra que lo haya resuelto, y me alegra que se sienta genial.

Strasburg dijo que la vacilante naturaleza del calendario de juegos de un 2020 afectado por la pandemia de coronavirus ” en el que el campamento de primavera fue detenido en marzo, luego los equipos reanudaron sus preparativos en julio ” resultó complicada para su brazo.