Realmuto se fractura el pulgar, lo revaluarán en dos semanas

El catcher de los Filis de Filadelfia J.T. Realmuto sufrió una pequeña fractura en su pulgar derecho y el equipo volverá a evaluarlo en dos semanas.

Realmuto se lesionó al intentar bloquear un lanzamiento hace seis días. El dos veces elegido al Juego de Estrellas participó en el primer día de entrenamientos de primavera el miércoles, pero una resonancia magnética a la que se sometió posteriormente reveló la fractura. Su mano permanecerá inmovilizada, pero es posible que siga atrapando lanzamientos en las sesiones de bullpen.

Realmuto indicó que confía que estará listo para el inicio de la temporada el 1 de abril, pero quiere asegurar que su pulgar haya sanado.

No estoy muy preocupado por el pulgar. Si yo fuera aficionado de los Filis, no me preocuparía, indicó Realmuto el jueves.

El catcher firmó un contrato de cinco años y 115,5 millones de dólares el mes pasado.

Los Filis contrataron al receptor Jeff Mathis para complementar a Andrew Knapp y al venezolano Rafael Marchán.