Fuente AP: Eagles canjean a Carson Wentz Indianápolis

Los Eagles de Filadelfia alcanzaron un acuerdo para canjear al quarterback Carson Wentz a los Colts de Indianápolis, informó una persona al tanto de la negociación.

Filadelfia recibirá una selección de tercera ronda en el draft de este año y una selección de segunda ronda en 2022 que podría ser de primera ronda si Wentz se encarga del 75% de las jugadas ofensivas este año o del 70% y los Colts se clasifican a los playoffs.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el traspasado no se ha hecho oficial.

Wentz viene de la peor temporada de su carrera de cinco años, al punto que fue desplazado de la titularidad por Jalen Hurts tras 12 juegos.

Fue el tercero en la votación al Jugador Más Valioso de la NFL en 2017, cuando llevó a los Eagles a una marca de 11-2 antes que una lesión en la rodilla puso fin a su temporada, y Filadelfia terminó conquistando su único campeonato del Super Bowl.

El traspasado reúne a Wentz con el entrenador de los Colts Frank Reich, quien fue el coordinador ofensivo de Filadelfia en sus primeras dos temporadas en la liga.

Los Colts recurrirán a un cuarto mariscal de campo titular en cuatro años bajo el mando de Reich.

Andrew Luck se retiró súbitamente antes de la campaña de 2019 y Jacoby Brissett asumió. Philip Rivers les llevó a los playoffs en su única campaña en Indy en 2020. Tras el retiro de Rivers, Wentz asomaba como la pieza ideal.

Brissett está por declararse agente libre. El otro quarterback en el roster es Jacob Eason, quien no tuvo acción la pasada campaña como novato.

Los nuevos compañeros de Wentz se entusiasmaron al difundirse la noticia.

¡¡¡A trabajar!!! ¡Bienvenido a Indy! Impaciente por el futuro que le espera al 317, escribió el linebacker Darius Leonard en sus redes sociales y aludiendo al código de área de la ciudad.

Wentz iniciará la primera temporada del contrato de 128 millones de dólares y cuatro años que firmó en junio de 2019. Los Eagles tendrán que absorber una cifra significativa de 33,8 millones en su tope salarial de 2021. Indianápolis afronta el receso con el segundo margen más amplio de gasto bajo el actual tope.

Tras un par de canjes, los Eagles quedaron en posición de tomar a Wetnz en el segundo turno del draft de 2016. Fue titular en todos los 16 partidos de su temporada de novato y brilló en su segundo hasta que sufrió el desgarro de dos ligamentos en la Semana 14. Le tocó ver a Nick Foles comandar a los Eagles en la victoria ante Nueva Inglaterra en el Super Bowl.

Una lesión de espalda puso fin tempranamente a la temporada de Wentz en 2018 y Foles guio a los Eagles a un triunfo en los playoffs.

Wentz fue titular en cada juego de 2019, con los Eagles llevándose el título de la División Este de la Conferencia Nacional.

Pero sufrió una conmoción en su primer juego de postemporada. Wentz no ha sido el mismo desde el golpe de Jadeveon Clowney. Su rating como pasador fue de 72.8, con 186 intercepciones y cuatro balones sueltos, en 12 juegos de titular en 2020. Los Eagles tuvieron foja de 4-11-1.

Los Colts confían que Wentz repuntará con un nuevo equipo.