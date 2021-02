Djokovic se lesiona en Australia, que se queda sin público

Novak Djokovic sobrevivió a duras penas a la tercera ronda del Abierto de Australia el viernes con una victoria en cinco sets ante Taylor Fritz, pero sufrió un tirón que pone en serias dudas sus posibilidades de alzarse con el título por novena ocasión.

El serbio dijo que tal vez no pueda presentarse a su partido del domingo contra Milos Raonic, que será sin publico.

Durante la jornada se informó que el sábado comenzará un nuevo período de confinamiento por el coronavairus que durará por lo menos cinco días.

Djoko se encaminaba cómodamente hacia su 17ma victoria seguida en este torneo cuando su pie izquierdo cedió al hacer un movimiento brusco a principios del tercer set.

Recibió tratamiento médico por molestias en la zona abdominal y pudo continuar, ganando trabajosamente 7-6 (1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2.

Sé que es un tirón muscular, no hay duda, comentó después del partido. No sé si me podré recuperar.

No sé si estaré en la cancha o no el domingo para enfrentar a Raonic, agregó.

Durante del partido, a las 11.30 de la noche, media hora antes del inicio del confinamiento, las tribunas fueron evacuadas. El duelo terminó a las 12.30.

En cierto sentido, es una lástima que el público no haya podido ver el final del partido. Lo estaban disfrutando, expresó Djokovic. Al mismo tiempo, en lo que a mí respecta, trataba de enfocarme en la lesión y rezaba para que mejorase.

El serbio pareció sentirse mejor en el quinto set, que ganó con holgura.

Serena Williams también la pasó feo, pero sobrevivió a un par de set points en el primer set para vencer 7-6 (5), 6-2 a la rusa Anastasia Potapova y avanzar a la cuarta ronda.

Durante el encuentro, que resultó inesperadamente reñido ante un escaso público en la Rod Laver Arena, funcionarios gubernamentales advirtieron que no habría público en los próximos cinco días debido a un brote de COVID-19 en un hotel de Melbourne, en el que no se hospedaban tenistas.

Este torneo del Grand Slam era el primero en un año en el que se había permitido un público considerable.

¿No habrá más fanáticos? ¡Guau, eso es triste!, comentó Williams a la cadena ESPN. ¿Cinco días? Tendré que seguir jugando hasta entonces.

La veterana de 39 años busca de nuevo igualar el récord de Margaret Court, quien conquistó 24 torneos del Grand Slam. Williams logró el 23ro en el lejano Abierto de Australia de 2017. Williams se medirá ahora a Aryna Sabalenka, quien derrotó a la estadounidense Ann Li por 6-3, 6-1.

En otro partido emotivo, Dominic Thiem (3), campeón del último US Open, dio vuelta un partido en el que había perdido los dos primeros sets para doblegar al local Nick Kyrgios 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

En el cuadro masculino, el argentino Diego Schwartzman se convirtió en el preclasificado más alto (8vo) eliminado hasta ahora al caer por 6-3, 6-3, 6-3 ante el ruso Aslan Karatsev, 114 en el ranking de la ATP y que juega su primera Grand Slam a los 27 años.

Karatsev, que es el primer jugador surgido de la fase clasificado en avanzar a la cuarta ronda en Melbourne Park desde Milos Raonic hace una década, se medirá a Felix Auger-Aliassime (20mo), que derrotó a Denis Shapovalov (11mo) por 7-5, 7-5, 6-3 en un choque entre canadienses.

Además, Alexander Zverev eliminó a Dusan Lajovic y Grigor Dimitrov (18vo) avanzó por el abandono del español Pablo Carreño cuando perdía 6-0, 1-0.

Entre las mujeres, Simona Halep (2) venció a Veronika Kudermetova 6-1, 6-3, Naomi Osaka (3) derrotó a Ons Jabeur 6-3, 6-2 y la venezolano-española Gabriñe (14) despachó a Zarina Diyas 6-1, 6-1.