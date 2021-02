Dodgers presentan a Bauer, tras firmar por 3 años

Trevor Bauer se sintió más atraído por la idea de firmar con los Dodgers de Los íngeles después de hablar con algunos exjugadores de esa organización.

No he escuchado una sola cosa negativa, dijo Bauer el jueves. Todos tienen muy buenos comentarios.

¿Y cuál es el comentario que tienen ahora los Dodgers sobre Bauer?

Increíblemente positivo, dijo el presidente de operaciones deportivas Andrew Friedman.

En cuanto a la opinión pública, ésta se encuentra dividida. Fuera del terreno, Bauer ha cometido errores y ha protagonizado múltiples controversias a través de las redes sociales donde tiene muchos seguidores.

Se involucra en crear y escribir contenido para sus canales en internet.

En el proceso de elegir como su nuevo equipo al campeón vigente de la Serie Mundial, Bauer causó ya el disgusto de los seguidores de los Mets de Nueva York y se enfrascó en un altercado con un fanático de los Dodgers, quien le pidió un autógrafo.

El lanzador le reprochó al aficionado por invadir su privacidad en el espacio público de un hotel.

Bauer fue presentado el jueves en el terreno del Dodger Stadium, acompañado del manager Dave Roberts y de Friedman. El lanzador derecho usó un jersey con el número 27, luego de formalizar un convenio por tres años.

Algunos seguidores de los Dodgers se han mostrado molestos por la contratación, no por el desempeño de Bauer en el montículo, sino por su conducta en las redes.

Dos incidentes muy conocidos involucraron a mujeres. En uno, una estudiante universitaria acusó a Bauer de acosarla en línea. El lanzador dijo en Twitter que la joven estaba obsesionada con él.

He aprendido de esos incidentes. He pasado mucho tiempo hablando con la gente en busca de entender otras perspectivas, comentó en una videollamada sin dar detalles. Me esfuerzo por mejorar. Estoy comprometido con ser mejor en las redes sociales, en el terreno, en el clubhouse y en la vida en general.

El derecho de 30 años es el ganador más reciente del trofeo Cy Young en la Liga Nacional. Tuvo una foja de 5-4 con una efectividad de 1.73 y 100 ponches en 11 aperturas por Cincinnati el año pasado, durante la campaña abreviada a 60 juegos por la pandemia.

Bauer lideró la Liga Nacional en promedio de carreras limpias admitidas, juegos completos (2), blanqueadas (2), así como en boletos y hits por inning (0.795).

El viernes, anunció su decisión de firmar con los Dodgers mediante un video de dos minutos difundido por sus redes sociales. Bauer nació en North Hollywood, asistió a la secundaria en Santa Clarita y jugó al béisbol en UCLA.

Fue elegido al Juego de Estrellas en 2018, cuando militaba en Cleveland. Ha lanzado también con Arizona.

En nueve temporadas dentro de las mayores, acumula un récord de 75-64 y una efectividad de 3.90.