Conexión Brady-Gronk, evidente incluso en celebración

Incluso en el agua, es innegable la conexión entre el quarterback Tom Brady y el tight end Rob Gronkowski, campeones flamantes del Super Bowl.

Los Buccaneers de Tampa Bay llevaron a cabo un desfile en bote el miércoles para celebrar el campeonato, en un día soleado, mientras miles de seguidores se reunieron en las márgenes del río Hillsborough en el centro de Tampa.

En cierto momento, fue posible ver a Brady en un video, en el que lanzaba el trofeo Vince Lombardi desde su bote a un Gronkowski, quien no llevaba camiseta y viajaba en otra embarcación. El desplante provocó ovaciones de los aficionados y jugadores.

Por supuesto, Brady lanzó dos pases de anotación al jugador que es conocido de manera afectiva como Gronk durante el triunfo por 31-9 ante los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl. Los dos jugadores se conectaron en varias ocasiones cuando ambos eran integrantes de los Patriots de Nueva Inglaterra. Brady convenció a Gronk de salir del retiro para jugar con los Bucs.

Mientras el desfile se terminaba, el entrenador Bruce Arians indicó que los Buccaneers podrían fácilmente repetir como campeones si mantienen intacto al equipo. Brady ya dijo que estará de vuelta.

Tenemos al mejor personal de entrenamiento de la NFL. Y tenemos a los mejores jugadores, dijo Arians. Vamos a mantener junto al grupo".

La alcaldesa Jane Castor resaltó que la gente que acudiera al desfile debía portar mascarilla en el exterior y seguir las reglas de distanciamiento social.

Al parecer muchas personas acataron la regla del tapaboca, pero no todas. Hubo también docenas de personas en botes privados, kayaks y otras embarcaciones abarrotando el río para ver al equipo. Se les pidió mantenerse a 15 metros de los botes de los jugadores.

Tras el triunfo de Tampa Bay ante Kansas City el domingo, una multitud se juntó en el distrito de diversiones de la ciudad. Pocos participantes en los festejos traían mascarillas a pesar de que era obligatorio.

Brian Ford, director de la oficina de operaciones de los Buccaneers, pidió en un video que los aficionados sigan las reglas para celebrar el triunfo con el equipo.

También el miércoles, el gobernador Ron DeSantis criticó a los medios de comunicación al sugerir que son tendenciosos al cubrir la pandemia, especialmente en el Super Bowl.

No les importa cuando se trata de una protesta pacífica, dijo durante un evento en la ciudad de Venice, al sur de Tampa. No les importa si están celebrando al elección del (presidente Joe) Biden. Sólo les importa si son personas a las que no quieren.

DeSantis asistió al Super Bowl y fue fotografiado sin portar barbijo por momentos a pesar de que es obligatorio.