Andreescu cae en Australia; avanzan Serena y Schwartzman

El regreso de Bianca Andreescu tras una lesión fue fugaz en el Abierto de Australia.

La excampeona del Abierto de Estados Unidos se sumó a otras tenistas ubicadas entre las primeras 10 del escalafón que han caído ante Hsieh Su-Wei.

El poder de la canadiense no bastó ante los certeros disparos de la veterana taiwanesa, quien se impuso por 6-3, 6-2 para dar la sorpresa en la segunda ronda.

Andreescu derrotó a Serena Williams en la final del U.S. Open de 2019, pero no tuvo actividad en 2020, debido a una lesión de rodilla. El miércoles, dijo que se sintió oxidada, aunque valoró haber estado libre de dolencias en la semana.

Definitivamente tengo que recuperar el ritmo para ciertas cosas, dijo. No me siento en mi mejor nivel sobre la cancha, pero claro que estoy contenta por volver finalmente después de estar fuera por tanto tiempo. Eso me pone supercontenta. Es asombroso regresar y hacer lo que amo.

La octava preclasificada, de 20 años, pareció confundida por el estilo heterodoxo de Hsieh, de 35, que incluye un tiro de derecha a dos manos y una combinación impredecible de tiros bien colocados.

Tampoco ayudó a Andreescu su saque errático. Perdió 17 de 23 puntos en su segundo servicio. Le rompieron el saque en seis ocasiones y cayó a 1-3 en la segunda ronda de torneos del Grand Slam.

El único triunfo en esa foja corresponde al U.S. Open donde se coronó.

Hsieh se ubica en el 71er sitio del ranking, y ha sido irregular durante prácticamente toda su carrera. Sin embargo, tiene un récord de 8-2 ante jugadoras que figuran entre las 10 mejores, incluidos dos triunfos sobre tenistas que eran las primeras del mundo en ese momento ”Simona Halep en Wimbledon de 2018 y Naomi Osaka en Miami de 2019.

Williams llegó a la Arena Rod Laver inmediatamente después de Andreescu y cometió apenas 11 errores no forzados para doblegar 6-3, 6-0 a Nina Stojanovic.

Yo no estaba pensando tanto en el segundo set, como sí lo hice en el primero, dijo la estrella estadounidense. Sólo dejé que las cosas fluyeran para ver qué ocurría.

En la rama masculina, Diego Schwartzman aplastó 6-2, 6-0, 6-2 a Alexandre Muller, vengando así la derrota que el francés le había endilgado a su compatriota argentino Juan Ignacio Londero en la primera ronda.

Schwartzman (8vo preclasificado) se instaló en la tercera fase de este torneo por cuarto año consecutivo. Chocará frente al ruso Aslan Karatsev, quien eliminó a Egor Gerasimov por 6-0, 6-1, 6-0