Jefe de Olímpicos de Tokio descarta renunciar por polémica

Yoshiro Mori, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo el jueves que no renunciaría al cargo pese a la presión para que lo haga por un comentario peyorativo que hizo esta semana sobre las mujeres.

La controversia en torno al ex primer ministro de Japón, propenso a los deslices, es un problema más que los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio no necesitaban mientras los organizadores y el Comité Olímpico Internacional tratan de sacar adelante las justas en medio de la pandemia.

Estaba previsto que comenzaran el 23 de julio, un año después de la fecha original.

No pienso en renunciar, dijo Mori. He trabajado muy duro y ayudado con devoción durante siete años. No voy a dimitir.

A inicios de semana, durante una reunión en línea por parte de la junta directiva del Comité Olímpico Japonés, Mori dijo que las mujeres hablaban mucho en las juntas. Sus comentarios citados por el diario Asahi Shimbum, han desatado una oleada de críticas en Japón, un país en que las mujeres están casi nulamente representadas en la política y en las cúpulas empresariales.

El comité organizador informó el jueves que no tenía una declaración sobre los comentarios de su presidente Yoshiro Mori, quien fue también primer ministro de Japón. Sin embargo, añadió que emitiría un pronunciamiento durante la jornada.

El comentario que hice en el Comité Olímpico Japonés fue una expresión inapropiada, contraria al espíritu de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, dijo Mori. Lo lamento mucho. Me gustaría retirar el comentario. Me gustaría disculparme por cualquier sentimiento desagradable.

De acuerdo con el Asahi, Mori dijo el martes en una reunión en internet: Las mujeres son muy competitivas, cuando una de ellas levanta la mano, las demás probablemente piensan que tienen que decir algo también, y luego todas dicen algo.

Su comentario respondía a una pregunta sobre la escasez de mujeres en la junta directiva del Comité Olímpico Japonés.

Si vamos a tener más mujeres directoras, alguien ha notado que entonces las reuniones se prolongarán por un largo tiempo, a menos que restrinjamos los comentarios. No diré quién lo dijo.

Difícilmente hacía falta una complicación más en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Alrededor del 80% de los japoneses en las encuestas considera que los Juegos deben posponerse o cancelarse en medio de la pandemia. Arrecian además las críticas a los costos crecientes que podrían totalizar más de 25.000 millones de dólares para realizar los Juegos.

Yuri Kageyama contribuyó con este despacho en Tokio.