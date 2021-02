Puerto Rico sufre pero rescata victoria ante Colombia

Jonathan Morales negoció un boleto con las bases llenas en la parte baja de la novena entrada, y Puerto Rico desempató el apretado encuentro del miércoles, en que se impuso 2-1 sobre Colombia, poniendo un pie en las semifinales de la Serie del Caribe.

Los Criollos de Caguas sufrieron más de lo presupuestado ante los Caimanes de Barranquilla. Al final, consiguieron el triunfo, mientras que Colombia siguió sin ganar en el certamen, donde hilvana una racha de nueve derrotas desde la edición anterior.

No fue un turno fácil, pero estaba listo y bien enfocado porque sabía que necesitaba ayudar al equipo para ganar este juego que era tan importante, relató Morales tras la victoria.

Barranquilla se fue al frente en la segunda entrada, cuando Dilson Herrera consiguió una base por bolas y Jordan Díaz lo remolcó con un doble por el jardín derecho.

Puerto Rico igualó en el tercer episodio. Cuando había dos outs, el estelar Yadier Molina respondió con un sencillo remolcador para impulsar a Jarren Duran, quien se había embasado también con un sencillo.

La definición llegó en el noveno episodio con un out. Johneshwy Fargas sacudió un doble, Vimael Machín recibió una base por bolas intencional, y Fargas procedió a robarse la tercera base. El manager José Mosqueda decidió caminar también de manera intencional a Rey Fuentes para llenar las bases.

La estrategia fracasó cuando el cerrador colombiano Cody Mincey terminó regalando una base por bolas a Jonathan Morales en cuanta máxima, lo que permitió la carrera de la diferencia que dejó a los Caimanes tendidos en el terreno.

Creímos que era la mejor estrategia, llenar las bases para buscar un out forzado en cualquier base o un doble play, pero desafortunadamente nuestro cerrador, que es uno de nuestros mejores lanzadores no pudo encontrar la zona de strike, y pues así es la pelota, comentó Mosqueda.

Puerto Rico cierra su actividad en la fase regular este jueves ante Panamá con la clasificación a la siguiente ronda prácticamente asegurada, aunque su manejador Ramón Vázquez no se confía.

Nosotros todavía no hemos ganado nada, mañana tenemos el juego importante donde podemos asegurar el pase a semifinales ante Panamá, que están jugando muy buen béisbol a pesar de que no tuvieron liga en su país, comentó Vázquez.

Colombia cayó a una foja de 0-4 y no tiene opciones de avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, mantiene la ilusión de conquistar la primera victoria para su país en una Serie del Caribe.

Me siento muy emocionado de representar a Colombia, no ha sido fácil esta estadía, pero esto no se ha acabado, mañana tenemos un juego más y vamos a buscar esa primera victoria para nosotros, aseguró Harold Ramírez, quien milita en los Marlins de Miami en las mayores.

DOMINICANA AVANZA A SEMIFINALES

Robel García destrabó un apretado duelo de lanzadores con un oportuno doble remolcador de dos carreras en el séptimo episodio, y República Dominicana derrotó 2-0 a Venezuela, con lo que aseguró su pase a las semifinales.

Las íguilas Cibaeñas se mantienen invictas después de cuatro jornadas del torneo que se disputa en Mazatlán, ciudad en el litoral Pacífico de México.

El abridor de las íguilas Andy Otero lanzó cinco entradas y un tercio sin permitir carreras, pero salió sin decisión.

La victoria fue para Darío ílvarez (1-0) tras retirar al único bateador que enfrentó y beneficiarse de la reacción ofensiva de sus compañeros. El revés fue al registro de Loiger Padrón (0-1), luego de recibir dos anotaciones y dos imparables en su relevo de dos tercios de entrada.

Con el juego empatado sin carreras en el séptimo y ante Padrón, Junior Lake abrió la tanda con toque de pelota que se convirtió en hit dentro del cuadro y Ramón Torres negoció una base por bolas. Con este escenario, García disparó un doble remolcador hacia al jardín central para remolcar a sus compañeros.

Sabía que tenía una situación importante y que era necesario poner carreras en el marcador, fui a buscar mi picheo y afortunadamente pude aportar para la victoria del equipo, comentó García después del encuentro.

Con boleto en mano para las semifinales, las íguilas cerrarán la fase regular enfrentando este jueves a Colombia.

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui colocaron su marca en 1-3 y buscarán una complicada pero aún posible clasificación a semifinales en su último juego de la fase regular ante los locales Tomateros de Culiacán el jueves.

Mañana vamos a salir a ganar, a hacer el mejor esfuerzo posible para obtener la victoria", señaló el piloto de Venezuela Mike ílvarez.

Logan Darnell será el pitcher abridor del equipo venezolano.