Santos empata con América y es líder del Clausura

El delantero Santiago Muñoz salió del banquillo para anotar un gol el domingo por la noche con el que Santos empató 1-1 con América para colocarse como líder del torneo Clausura mexicano luego de cuatro fechas.

El delantero Henry Martín anotó a los 43 minutos para adelantar a los visitantes, pero Muñoz aprovechó un titubeo del portero í“scar Jiménez para empatar el encuentro a los 83.

Muñoz, de 18 años, ingresó al encuentro a los 59 en relevo por Omar Campos.

Con el resultado, los Guerreros se mantienen con paso invicto y alcanzan ocho puntos para desplazar a Tijuana de la primera posición cuando restan dos partidos en la jornada. Los Xolos tienen la misma cosecha, pero una peor diferencia de goles.

América tiene siete unidades y se ubica en el quinto peldaño.

En el arranque del partido, Santos realizó una presión alta e incomodó mucho al América, pero no generó peligro en portería hasta que el brasileño Mateus Doria cobró un tiro libre que fue desviado por el portero Jiménez a los 15 minutos.

Jiménez fue titular por segundo partido consecutivo ante la ausencia de Guillermo Ochoa, quien sigue positivo por coronavirus.

América realizó su primer disparo a puerta a los 36 minutos, con un disparo de Martín que fue rechazado con apuros por el portero Carlos Acevedo, quien cuatro minutos más tarde le rechazó un intento de media distancia a Santiago Naveda.

Las íguilas tomaron la delantera poco después, cuando el volante argentino Leonardo Suárez cobró un tiro libre que fue rechazado por Acevedo al centro del área donde Martín arribó para convertir por el centro del arco.

En el segundo tiempo América se replegó para defender su ventaja y le cedió la pelota a Santos, que tuvo la iniciativa, pero careció de profundidad en el último tercio del campo para inquietar a Jiménez.

Santos consiguió empatar cuando Alberto Ocejo mandó un centro con potencia por derecha y Jiménez no lo pudo controlar y dejó un rebote a modo para Muñoz, quien empató con remate de cabeza

PUMAS, INOPERANTE EN CASA

En un partido de escasas ocasiones de gol, Pumas alargó sus problemas ofensivos y empató 0-0 ante el colista Atlas.

Los universitarios no anotan gol desde el minuto 70 del partido por la segunda fecha ante Mazatlán, duelo en el que sufrieron la baja por lesión de su delantero argentino Juan Dinenno.

Jugamos muy mal hoy, no hay justificación de nada. El partido de Pumas fue malo, resumió su entrenador argentino Andrés Lillini. No tuvo nada que ver con el de la semana pasada que, aunque perdiendo, creamos situaciones de gol. Hoy el análisis es malo, en la primera mitad no tuvimos llegadas.

Con el resultado, Pumas suma cinco puntos para situarse en la décima posición.

La escasa pegada de los universitarios obedece en buena medida a la salida en la pretemporada del delantero paraguayo Carlos González, quien fue vendido a Tigres, amén de la lesión de Dinenno.

Pumas no anota gol desde que el debutante Emanuel Montejano remeció a las redes ante Mazatlán, pero después de eso sucumbieron 2-0 con Pachuca y ahora no le pudo hacer tantos a Atlas.

Hoy sí me deja preocupado y ocupado para la semana para cambiar lo que hicimos porque el nivel fue muy bajo. Es un partido para darle la vuelta a la página y hay que hacer un análisis profundo, agregó el entrenador, quien en su primer torneo llevó al equipo hasta la final del Apertura en diciembre pasado.

Para ayudar a Montejano, mientras se recupera Dinenno, la dirigencia de los universitarios anunció el domingo el fichaje del delantero panameño Gabriel Torres. El jugador de 32 años llega procedente del Independiente del Valle de Ecuador.

Hace mucho que lo venimos siguiendo, me gustaba tiene mucha experiencia ha jugado mucho últimamente (la Copa) Libertadores, con Independiente del Valle hizo más de 100 goles", dijo Lillini sobre Torres. "Yo siento que lo delanteros juegan por su presente y él maneja una estadística que lo respalda.

Atlas, que venía de perder sus primeros tres encuentros, no ha podido marcar goles en sus primeros cuatro partidos del torneo y con un punto sigue en el fondo de la clasificación.