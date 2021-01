Casey se consagra en Dubái, su 15to título de gira europea

tras firmar una tarjeta de 70 golpes, 2 bajo el par de campo, en la última ronda.

Esto es muy bonito porque no me había ido muy bien", dijo Casey, quien podría subir al 14to puesto del ránking mundial tras su primera victoria desde el Abierto Europeo en septiembre de 2019. No disfruté el golf en 2020. Una buena semana nada más".

Fue totalmente impersonal", añadió. No lo disfruté.

La presencia de una cantidad limitada de público en los fairways del Emirates Golf Club le hicieron vibrar.

Estoy rejuvenecido", dijo Casey. Me siento totalmente diferente.

Casey cerró con una anotación de 271, 17 bajo par. La victoria apuntala sus posibilidades de ser convocado al equipo de Europa en la Copa Ryder por segunda vez, luego de París en 2018.

El sudafricano Brandon Stone, tras un 72 en la última ronda, quedó segundo.