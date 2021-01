Man City vence a Sheffield 1-0; Man U empata con Arsenal

Un tanto de consolación en el último minuto y otro gol en una jugada caótica tras un largo saque de banda. Eso es todo lo que el Manchester City ha permitido a lo largo de nueve partidos en todas las competiciones durante 2021.

Pep Guardiola, uno de los técnicos con mentalidad ofensiva más evidente en la historia del fútbol, ha construido una zaga prácticamente impenetrable, en su quinta temporada al frente del City. Y ello se está constituyendo como la plataforma para el más reciente intento de coronación del equipo en la Liga Premier inglesa.

Con un gol de Gabriel Jesús y esa vocación para preservar la ventaja, Manchester City venció a Sheffield United 1-0 el sábado y mantuvo la punta.

La ventaja del City se amplió a tres puntos, luego que el Manchester United sufrió su tropezón más reciente, al resignarse con un empate 0-0 frente al Arsenal.

Fue el octavo triunfo consecutivo en la liga, y el 12mo en todas las competencias, para City, que muestra una solidez que sus rivales por el título no pueden igualar.

Nuestro compromiso ha sido fantástico. Hemos jugado realmente bien. No generamos mucho adelante, pero hemos concedido poco de nuevo, comentó Guardiola. Estoy agradecido con mis jugadores por la victoria que hemos conseguido. Fue difícil pero lo logramos.

Asimismo, el City ha dejado en cero a sus rivales en cinco duelos consecutivos dentro de la liga. Lo ha conseguido en 10 de 12 duelos de la Premier.

En una jornada en que Guardiola modificó su alineación y el ataque del City nunca lució su mejor fluidez, el tiro a bocajarro del brasileño Gabriel Jesús fue suficiente para que los Citizens hilvanaran su octavo triunfo en la liga, ante un empeñoso Sheffield que no lució como el peor equipo de la máxima categoría.

Cuando me he despertado y he salido de mi edificio he visto que había viento y helaba. Me he dicho: El de hoy será el partido más difícil que vamos a jugar esta temporada', dijo Guardiola.

Tenía razón, a juzgar por el resultado, pero la defensa del City, encabezada por el portugués Ruben Dias, apenas enfrentó problemas, otra vez.

UNITED FRUSTRADO

Los Red Devils han perdido puntos en tres de sus últimos cuatro compromisos dentro de la Premier, tras un empate ante Liverpool y la dolorosa derrota por 2-1, el miércoles ante el Sheffield United.

El uruguayo Edinson Cavani desperdició las dos mejores oportunidades en el Emirates Stadium, mientras que Lacazette estremeció el larguero mediante un tiro libre por el Arsenal.

El United estiró su récord del club, al llegar a 18 partidos sin caer como visitante en la primera división. Sin embargo, permitió que se alejara el City, que tiene un partido menos.

No pensamos en la carrera por el título, dijo el técnico del Man U, Ole Gunnar Solskjaer. Estamos en enero.

OTROS RESULTADOS

Tras cinco derrotas que le acercaron a la zona de descenso, Newcastle reaccionó con una victoria de 2-0 sobre el Everton para distanciarse ocho puntos de los últimos tres peldaños.

Everton se perdió la oportunidad de subir al quinto sitio, y el técnico Carlo Ancelotti acusó a sus jugadores de mostrarse perezosos, lentos y desconcentrados.

La victoria de Newcastle fue una mala noticia para Fulham y West Bromwich Albion, dos conjuntos en la zona de descenso que dividieron puntos al firmar un entretenido empate de 2-2 en The Hawthorns.

Fulham ocupa el antepenúltimo puesto, a cuatro puntos de la zona de seguridad.

En otro duelo, Aston Villa superó 1-0 a Southampton, que sufrió su tercera derrota al hilo.

Villa trepó al octavo sitio y Southampton es undécimo.

Crystal Palace marcha tres unidades detrás de Southampton, en el 13er sitio, tras imponerse 1-0 a Wolverhampton.