Fuente AP: Boston pacta por 1 año con zurdo venezolano Pérez

Los Medias Rojas de Boston han llegado a un acuerdo por un contrato de un año con el zurdo venezolano Martín Pérez, indicó una persona enterada del pacto.

El contrato fue confirmado a The Associated Press bajo el acuerdo de mantener el anonimato dado que no puede ser anunciado hasta que Pérez apruebe una prueba de condición física. El pacto daría a Pérez 4,5 millones de dólares en la próxima temporada, con una opción de extensión de contrato por seis millones de dólares y una cláusula de rescisión de 500.000 dólares para 2022.

Pérez registró foja de 3-5 y efectividad de 4.50 en la temporada 2020 acortada por la pandemia de coronavirus, cuando el venezolano fue el único lanzador en la rotación de los Medias Rojas en realizar todas sus 12 aperturas programadas. En una carrera de nueve años en Grandes Ligas, tiene récord de 56-61 y efectividad de 4.71.