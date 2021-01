Tras paso infortunado por Arsenal, Ozil llega a Fenerbahce

Mesut Ozil se despidió de sus compañeros del Arsenal y viajó a Turquía el domingo para sumarse al Fenerbahce en un intento por reflotar una carrera que se marchitó en Londres.

El ex mediocampista de la selección de Alemania, que es de ascendencia turca, no había jugado con el Arsenal desde marzo, al caer en desgracia con el el técnico Mikel Arteta, algo atribuido a la carga de trabajo del jugador.

Estoy muy emocionado. He dicho que soy un hincha de Fenerbahce. Me siento muy contento por venir a Fenerbahce, dijo Ozil en una entrevista telefónica con la cadena turca BBO Sports. Dios me ha dado la oportunidad de vestir el uniforme de Fenerbahce siendo un aficionado de Fenerbahce. Haré lo mejor por el equipo.

Ozil, de 32 años, ni siquiera fue incluido en el plantel de Arsenal para la temporada de la Liga Premier pese ser uno de los jugadores que más salario cobra y haber mostrado constantemente su apoyo al club vía Twitter desde su hogar durante los partidos.

Ahora, Arsenal ha logrado deshacerse de Ozil antes que su contrato venza en junio. Fenerbahce publicó imágenes de Ozil saliendo de Londres en un avión privado el domingo por la noche.

Luego de siete años y medio con Arsenal, al cual se sumó proveniente del Real Madrid, Ozil se une a uno de los clubes favoritos del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Bienvenido a tu casa, a tu país, querido @MesutOzil1088, tuiteó el vocero de Erdogan, Ibrahim Kalin.