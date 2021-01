Monterrey vence al América y es nuevo líder del Clausura

Rogelio Funes Mori convirtió un penal en la primera parte y Monterrey superó el sábado 1-0 al América por la segunda fecha del torneo Clausura mexicano, en la presentación como local del entrenador Javier Aguirre, quien le ganó la partida a su colega argentino Santiago Solari.

Funes Mori anotó con un tiro por el centro del arco a los 33 minutos, y eso les bastó a los Rayados, que encadenaron su segundo triunfo y con sus seis puntos son los líderes solitarios.

Se trata de un buen inicio para Aguirre, quien no dirigía en la liga de su país desde el 2001, cuando dejó el banquillo de Pachuca para comenzar la primera de sus dos etapas al frente de la selección mexicana.

Tras resolver un trámite con su visa laboral, Solari se sentó por primera vez en el banquillo de un América que sufrió su primera derrota del torneo y se mantiene con tres puntos, en el noveno puesto.

La semana pasada, el exentrenador del Real Madrid presenció desde las tribunas del estadio Azteca un triunfo por la primera fecha ante San Luis.

En un partido de pocas llegadas claras, Monterrey se puso al frente cuando Ramón Márquez cometió una mano dentro del área para un penal que Funes Mori transformó en gol ante el arquero Guillermo Ochoa, quien se venció a su costado izquierdo.

LA MíQUINA NO CAMINA

Cruz Azul imaginó hace poco a Christian Tabó haciendo goles en el Estadio Azteca, pero no de esta manera.

El delantero uruguayo anotó en el arranque del encuentro y Puebla derrotó a la Máquina, que perdió su segundo encuentro del torneo Clausura y languidece en la parte baja de la clasificación para prolongar la crisis en que se hundió el año pasado.

Tabó, quien fue pretendido por Cruz Azul durante el receso invernal sin concretar su traspaso, marcó el único tanto del encuentro a los nueve minutos para dar la victoria a los poblanos.

Con el resultado, el sorprendente Puebla tiene cuatro puntos y es tercero del campeonato.

Cruz Azul no parece reponerse de la dolorosa eliminación que le infligió Pumas en las semifinales del torneo pasado. La Máquina dilapidó en el partido de vuelta una ventaja de cuatro goles.

El mal momento se agravó con una derrota en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y ahora con un arranque de dos tropiezos en el torneo local.

Luego de perder con Pumas, el entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi renunció al cargo y el peruano Juan Reynoso, extécnico del Puebla, tomó las riendas a principios del mes.

Vamos con dos resultados de 0-1, es algo que preocupa, pero por lo menos hoy mejoramos en lo físico, dijo Reynoso en rueda de prensa. Vamos a seguir agregando individualidades para mejorar.

A pesar de que tiene menos de dos semanas en el cargo, Reynoso soportaría ya presión intensa. Y en los próximos días deberá lidiar con un escándalo por la filtración de un video el sábado por la noche, en el que se puede ver a su delantero uruguayo Jonathan Rodríguez vestido con los colores del equipo en una fiesta en la que se consumían bebidas alcohólicas y acompañado por mujeres.

Es incierto cuándo se dio la reunión, pero Cabecita Rodríguez, una de las figuras del equipo, arrancó el partido en el banquillo de suplentes e ingresó para la segunda parte. En el país se desalientan desde diciembre las fiestas en momentos en que arrecian los casos de coronavirus.

Lo de ˜Cabecita™; él término con una fatiga después del juego en Torreón (ante Santos Laguna la semana pasada) y no trabajó en toda la semana, por eso no jugó, dijo Reynoso. Lo que me dicen, yo no tengo redes sociales y mientras no tenga certeza es difícil opinar de una situación que puede poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador. Ya lo veremos en los días siguientes. Seguro hoy por la noche me enteraré.

LOS DIABLOS, POR LAS NUBES

Con un gol de Kevin Castañeda, Toluca rescató un empate de 1-1 con Chivas.

Jesús Molina puso al frente al Guadalajara con un cabezazo a los 23, pero Castañeda niveló un minuto más tarde con un tiro de media distancia.

Los Diablos Rojos, dirigidos por el argentino Hernán Cristante arribaron a cuatro puntos.

El Guadalajara acumuló su segundo empate consecutivo y con sus dos puntos se coloca en la octava posición, también provisionalmente.