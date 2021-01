Carrasco se enfoca en la postemporada con los Mets

Carlos Carrasco recibió una llamada del nuevo dueño de los Mets, quien quería darle la bienenida.

Estaba muy emocionado, ansioso por verme. Yo también estoy ansioso de conocerlo, dijo el lanzador venezolano el martes. Por la forma en la que habló y en que describió la situación actual parece un buen tipo.

Nueva York se ha reforzado desde el 6 de noviembre, cuando Cohen completó la adquisición de los Mets, por 2.400 millones de dólares, a la familias Wilpon y Katz. Carrasco espera que el equipo compita por un boleto a la postemporada.

Estoy muy feliz en este momento. Desearía que los entrenamientos de primavera iniciaran la próxima semana, conocer a todos y comenzar a portar este jersey, dijo Carrasco en conferencia de prensa. Es algo muy importante para mí, simplemente portar el uniforme en este momento.

Carrasco y el estelar campocorto Francisco Lindor llegaron al equipo la semana pasada, mediante un canje con Cleveland, por los infielders Andrés Giménez y Amed Rosario, así como un par de prospectos de ligas menores: el derecho Josh Wolf y el jardinero Isaiah Greene.

El venezolano, derecho que cumple 34 años en marzo, se perdió tres meses de la temporada de 2019 mientras luchaba contra la leucemia. Lanzó en medio de la pandemia de coronavirus, con marca de 3-4 en 12 juegos como abridor y una efectividad de 2.91.

Se trató de la mejor cifra de carreras limpias admitidas en su carrera desde que tuvo 2.55 en 2014, que pasó en la rotación y el bullpen de Cleveland.

Cuando supe que tenía leucemia, sólo pensé por 10 segundos en lo peor, recuerda. Pero después de eso, mi esposa, que estaba a mi lado me dijo: ˜Vas a estar bien. Desde el primer día e incluso esta mañana, no tienes nada™. Y eso necesitaba escuchar.

Carrasco, que prefiere pensar positivo, indicó que esa ha sido la clave para recuperar su salud.

Sólo quedarme con lo simple, ser fuerte, comentó. Nunca me siento decaído. Siempre lo pienso de una forma distinta. Tengo hijos, una esposa, mis padres, amigos. No quiero que me vean triste. Siempre soy fuerte y así es como me he sentido, me siento muy fuerte.

Carrasco se une en la rotación al dos veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional Jacob DeGrom, así como a Marcus Stroman y probablemente a David Peterson, Steven Matz y Seth Lugo. Noah Syndergaard posiblemente regresará de una cirugía Tommy John en algún momento de junio.

Carrasco conservará el número 59 y el boricua Lindor el 12 con Nueva York.