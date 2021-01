Young quería enfrentar a Brady; el deseo se le concede

73 touchdowns y 35 intercepciones. Young está entusiasmado por medirse con Brady, tras liderar a todos los novatos con siete capturas y media de quarterback.

Estoy emocionado por ir contra el mejor, dijo Young. "¿Piensan que no estoy emocionado por jugar contra el más grande de todos los tiempos? Entonces se equivocan. Me emociona jugar contra el gran Tom. No voy a disculparme por decir que lo quería. Quiero a todos los quarterbacks a los que enfrento.

Presionar a Brady con frecuencia y desde los albores del encuentro constituiría quizá la única oportunidad de que Washington dé la sorpresa. Lo intentará con cuatro frontales, incluido Young y otras selecciones de primera ronda del draft: Montez, Sweat, Jonathan Allen y Daron Payne.

La defensiva de Washington ha sabido frenar los ataques aéreos. Los Bucs saben las dificultades que enfrentarán.

Vamos a estar muy ocupados con esa línea defensiva, una de las mejores de la liga, advirtió Brady. Estamos preparados para el desafío. El duelo debería ser divertido.