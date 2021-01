NFL: Jamal Adams entre las estrellas que debutan en playoffs

Jamal Adams gritó de alegría cuando Seattle aseguró su boleto de playoffs el mes pasado, encendiendo un puro en el podio una vez que los Seahawks ganaron la división.

Después de pasar sus primeros tres años de la NFL viendo la postemporada a la distancia con los Jets de Nueva York, el safety de 25 años está disfrutando la oportunidad de participar en partidos relevantes en enero luego que fue traspasado a Seattle en el receso de invierno-primavera.

No quiero sentirme demasiado feliz porque no quiero que la gente diga que estoy siendo dramático o que no ha estado antes en estas instancias, declaró Adams tras la victoria sobre los Rams, la cual permitió a los Seahawks asegurar el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional en la Semana 16.

Adams es uno de varios jugadores de renombre que se preparan para su primera participación en la postemporada, en busca de más fama al lucirse en el enorme escenario de los playoffs.

Ha continuación un vistazo a algunos de los jugadores que debutarán en los playoffs este fin de semana:

BAKER MAYFIELD: La única vez que el quarterback de Cleveland fue visto en la postemporada pasada fue en un comercial, no en la cancha. Pero Mayfield tuvo una actuación eficiente en su tercer año con los Browns y ayudó a la franquicia a volver a los playoffs por primera vez desde 2002.

MINKAH FITZPATRICK: Algunos cuestionaron la decisión que los Steelers tomaron la temporada pasada para obtener al safety que Miami seleccionó en primera ronda, pese a lidiar con la lesión del quarterback Ben Roethlisberger que hizo que los playoffs fueran una posibilidad remota. Hoy las dudas se han desvanecido.

CHASE YOUNG: La segunda selección general del draft ha tenido una gran temporada como novato en Washington al ayudar a reforzar una línea defensiva de antemano sólida que ha sido el pilar del equipo y les da una oportunidad ante Tom Brady y los Buccaneers.

JONATHAN TAYLOR: Luego de un lento inicio en su temporada como novato en Indianápolis, empatado en el 23er lugar de la liga con 428 yardas en sus primeros 10 partidos, Taylor surgió como una estrella de los Colts en el cierre para guiar al equipo a la postemporada. Sin duda los Colts necesitarán otra brillante actuación de su parte para mantenerse en la pelea el sábado frente a unos inspirados Bills.

CHRIS GODWIN Y MIKE EVANS: Los dos receptores de Tampa Bay han estado entre los más productivos de la liga, pero nunca habían avanzado a la postemporada, hasta que Brady llegó al equipo el año pasado. Evans es el primer jugador en iniciar su carrera con al menos 1.000 yardas por aire en cada una de sus primeras siete campañas, pero se recupera de una lesión de rodilla izquierda que pone en duda su participación esta semana. Godwin también ha lidiado con lesiones esta temporada pero suma 3.015 yardas y 23 touchdowns en los últimos tres años.