Browns: Stefanski positivo en COVID-19, fuera de playoffs

también arrojaron positivo.

Según los protocolos de la NFL, todo el que resulte positivo en una prueba de diagnóstico deberá estar alejado al menos 10 días.

El portavoz de la liga Brian McCarthy ratificó que el partido sigue en pie para la noche del domingo en el Heinz Field en Pittsburgh. Añadió que la liga realiza el habitual rastreo de contactos para identificar posibles contactos de alto riesgo.

Si algún jugador o personal es identificado como tal, deberán estar alejados del equipo y las instalaciones durante cinco días desde la última vez que estuvo expuesto ante un individuo positivo", dijo McCarthy en un correo electrónico a The Associated Press. No podrán unirse al equipo y disputar el partido".

Se trata de un duro golpe para los Browns (11-5), que se clasificaron a los playoffs por primera vez en 17 temporadas al vencer el domingo 24-22 a Pittsburgh, poniendo fin a la sequía sin presencia en los playoffs más larga en la liga. Volverán a toparse contra los Steelers esta semana en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Americana.

Cleveland ha sido muy afectado por el virus. Los Browns descartaron a seis jugadores, entre ellos el estelar cornerback Denzel Ward, y tres técnicos asistentes el pasado fin de semana para el que fue su partido más importante en año debido a una serie de casos positivos.