Salzburgo confirma, dos jugadores dieron positivo por dopaje

Dos jugadores del Salzburgo, equipo campeón de Austria, dieron positivo en una prueba antidopaje tras volver de un juego internacional con la selección de Mali el mes pasado.

El centrocampista Mohamed Camara y el delantero Sekou Koita aseguraron que les dieron un medicamento para el mareo por la altitud antes del encuentro de visita frente a Namibia el 17 de noviembre para la calificación a la Copa de Naciones africana, indicó el Salzubrgo el martes.

Los positivos se dieron el 22 de noviembre en Austria como parte de las pruebas de la UEFA previo a la derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern Munich, indicó el equipo. El Salzburgo no indicó cuál fue la sustancia prohibida, pero dijo que fue un ingrediente clave" del medicamento contra el mareo por la altitud y que supuestamente le dieron a los jugadores.

El Salzburgo indicó que apoya a sus jugadores y que desean aclaran lo que ocurrió cuando los futbolistas se reportaron con su selección.

Nos enorgullece cuando nuestros jugadores son llamados a sus selecciones. Para un duelo internacional tienes que esperar que el trabajo médico seguirá los estándares internacionales y con doctores que están familiarizados con las reglas, indicó el gerente general del Salzburgo Stephan Reiter en un comunicado.

Camara y Kota han jugado de manera regular con el Salzburgo tras la prueba positiva. El equipo le indicó a The Associated Press por correo electrónico que el club no recibió ninguna información de la UEFA sobre una suspensión provisional de sus jugadores. Las suspensiones provisionales regularmente aplican tras pruebas positivas y hasta que se resuelva el caso.

El Salzburgo enfrentará al equipo español Villarreal en la ronda de 32 de la Liga de Europa el 18 y 25 de febrero.

La UEFA no respondió de manera inmediata a una petición de comentario.