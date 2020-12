Landry de Browns dice que Peters de Ravens le escupió

Días después de un rudo enfrentamiento, no ha desaparecido el encono entre los Ravens y los Browns.

Jarvis Landry, receptor de Cleveland, dijo el jueves que Marcus Peters, cornerback de Baltimore, es un cobarde, por haberle escupido durante el encuentro del lunes por la noche.

Un video tomado de la televisión nacional muestra que Peters escupió hacia el lugar donde estaba Landry cerca del final del primer cuarto del partido. Landry le estaba dando la espalda y se alejaba de Peters para reunirse con sus compañeros en el momento en que ocurrió el incidente.

Es un cobarde, dijo Landry el jueves, mediante una conferencia por Zoom tras la práctica. Él sabía que tal vez a mis espaldas podía hacer algo que no haría de frente... Todo el mundo sabe el tipo de persona que es él.

A bordo del vuelo de regreso a Baltimore tras la victoria de los Ravens en el último segundo, Peters fue grabado por un compañero, en el momento en que decía que Landry y el lesionado receptor de los Browns Odell Beckham Jr. eran pandilleras.

El escupitajo de Peters sería más condenable en medio de la pandemia de COVID-19. El jugador podría recibir un castigo de la NFL, que revisa cada castigo para definir multas.

Cualquier medida disciplinaria contra Peters sería anunciada el sábado.

Landry se mostró mesurado al hablar de lo ocurrido. Pero su molestia era visible.

Sé un hombre si vas a hacer algo como eso, le reprochó Landry a Peters. No sé nada sobre los protocolos, pero si hay un protocolo acerca de ser un hombre, de ninguna manera contempla algo como esto.

Mediante un comunicado emitido por los Ravens, Peters dijo: No le escupí a Jarvis. En el lugar del que yo vengo, cuando tienes un problema con alguien, lo arreglas cara a cara, hombre a hombre. Cualquiera que crea que lo escupí intencionalmente no me conoce, así de simple.

Baltimore recibe el domingo a los Jaguars de Jacksonville.