Muere Rossi, héroe del Mundial 1982 ganado por Italia

y el primer tanto de la victoria por 3-1 sobre Alemania Occidental en la final. También fue consagrado con el Balón de Oro ese año como el mejor jugador de Europa.

La Federación de Fútbol de Italia dijo que las banderas ondearán a media asta en señal de luto.

Hemos perdido un amigo y un icono de nuestro fútbol", dijo el presidente de la Federación, Gabriele Gravina. Tomó a todo un país de la mano, que disfrutó en las calles, por él y con él. Estará ligado eternamente a los azzurri y ha inspirado a generaciones de delanteros con su estilo".

Su antiguo compañero de equipo, Stefano Collovati, dijo a la Radio RAI 1 que se enteró de la noticia a través de un chat de los miembros de la selección de 1982, muchos de los cuales se mostraron devastados por el deceso de Rossi.

Me enteré hace cinco minutos. Lo siento mucho. Fue inesperado", declaró otro excompañero, Dino Zoff, a la agencia noticiosa ANSA. Hacía un tiempo que no hablábamos, él había dicho algo pero no pensamos que fuese tan serio".

Rossi ganó dos títulos de la Serie A y una Copa de Europa con Juventus. Además, militó en el Milan antes de pasar al otro lado como comentarista en las principales televisoras italianas.

En un comunicado, el presidente de la Serie A Paolo Dal Pino dijo que la liga italiana estaba de luto.

Paolo Rossi nos hizo sentir orgullosos de ser italianos", dijo Dal Pino. Fue un héroe para todos nosotros.

Cappelletti dijo que el funeral será en la ciudad de Vicenza y que los restos de Rossi serán cremados, una decisión que acordó con sus hijos: "Estará siempre junto a mí, señaló.