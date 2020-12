Muere Rossi, héroe del Mundial 1982 ganado por Italia

Paolo Rossi, quien guió a Italia en la conquista del Mundial de España en 1982, ha fallecido Tenía 64 años.

Federica Cappelletti, la esposa de Rossi, dijo el jueves que éste murió en sus brazos. Contó que Rossi falleció mientras dormía en el hospital luego de que ella le prometiese que cuidaría de sus hijos y recordarle que había logrado tantas cosas.

No quería irse, pero le dí un abrazo fuerte y le dije: 'Paolo, ya puedes irte. Basta, ya has sufrido demasiado. Deja este cuerpo", dijo. Y se durmió.

Cappelletti habló con la prensa a la salida del hospital La Scotta en Siena, donde Rossi recibió tratamiento durante el último año y en donde sus familiares se congregaron el jueves. La televisora estatal RAI, donde Rossi trabajó como comentarista tras colgar las botas, informó que había sido diagnosticado con una enfermedad incurable.

Cappelletti había anunciado el deceso en Instagram, con una foto de la pareja y la frase Per sempre, Para siempre en italiano.

En otra publicación en Facebook, Cappelletti añadió: No habrá otro como tú, único, especial, y después de ti no hay absolutamente nada".

Rossi recuperó su carrera de forma impresionante, llevando a Italia a su victoria en el Mundial luego de una suspensión por un escándalo de apuestas en 1980.

En el torneo disputado en España anotó seis goles, incluyendo una tripleta en la victoria por 3-2 ante Brasil y el primer tanto de la victoria por 3-1 sobre Alemania Occidental en la final. También fue consagrado con el Balón de Oro ese año como el mejor jugador de Europa.

La Federación de Fútbol de Italia dijo que las banderas ondearán a media asta en señal de luto.

Hemos perdido un amigo y un icono de nuestro fútbol", dijo el presidente de la Federación, Gabriele Gravina. Tomó a todo un país de la mano, que disfrutó en las calles, por él y con él. Estará ligado eternamente a los azzurri y ha inspirado a generaciones de delanteros con su estilo".

Su antiguo compañero de equipo, Stefano Collovati, dijo a la Radio RAI 1 que se enteró de la noticia a través de un chat de los miembros de la selección de 1982, muchos de los cuales se mostraron devastados por el deceso de Rossi.

Me enteré hace cinco minutos. Lo siento mucho. Fue inesperado", declaró otro excompañero, Dino Zoff, a la agencia noticiosa ANSA. Hacía un tiempo que no hablábamos, él había dicho algo pero no pensamos que fuese tan serio".

Rossi ganó dos títulos de la Serie A y una Copa de Europa con Juventus. Además, militó en el Milan antes de pasar al otro lado como comentarista en las principales televisoras italianas.