Coaches de la NBA tendrán que portar mascarillas

Las mascarillas serán un requisito esta temporada para los entrenadores de la NBA. Los sacos no.

La liga decidió relajar las reglas de vestimenta para los coaches esta temporada, aunque no tanto como lo hizo a mediados de este año en la burbuja en Walt Disney World. Las chaquetas, ya sean deportivas o parte de un traje, no serán un requisito ”pero los entrenadores no podrán utilizar las polo que la mayoría portó durante los encuentros en la burbuja.

Las nuevas estipulaciones de la liga se explican a detalle en un memo enviado a los entrenadores el domingo y obtenido por The Associated Press. Requieren una vestimenta ejecutiva informal, camisa de vestir, pantalón, calcetines y zapatos.

No se mencionan las corbatas, las cuales algunos entrenadores habían dejado de portar en años recientes.

El mayor cambio está en los cubrebocas, una decisión que se tomó pensando en la seguridad, en momentos en que continúa la pandemia y los equipos se alistan para jugar en sus arenas por primera vez desde el 11 de marzo, cuando se suspendió la temporada a raíz de que el pívot de Utah Rudy Gobert dio positivo.

Las reglas entrarán en efecto desde la pretemporada que inicia el viernes. La campaña regular comienza el 22 de diciembre. La Asociación de Entrenadores de la NBA discutió los cambios con la liga el martes.

El coach de San Antonio Gregg Popovich portó mascarilla en los encuentros en la burbuja el verano, lo mismo que el entonces coach de Houston Mike D'Antoni y el exentrenador de Nueva Orléans Alvin Gentry. Todos tienen más de 65 años y corren mayor riesgo de contraer el virus de acuerdo con los lineamientos de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Ahora los barbijos serán obligatorios para todos los entrenadores sin importar la edad.

Erik Spoelstra, entrenador de Miami, confió en que este cambio normalice la utilización de mascarillas entre el público. El Heat fue parte de una campaña en Florida el verano pasado para buscar que la gente utilizara los tapabocas, cuando los casos positivos iban en aumento.

Es por esto que seguí utilizando la mascarilla durante la postemporada, en las finales, incluso cuando no era un requisito portarla durante las sesiones de prensa, le dijo Spoelstra a la AP. En primera se volvió un hábito. Y dos, queremos seguir utilizando nuestra plataforma para hacer consciencia de la gente que las máscaras pueden hacer la diferencia. Si nos ven utilizándolas todo el tiempo y sin tener ningún problema con ellas esperemos que podamos normalizarlas en todas las circunstancias.