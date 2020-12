LeBron listo para su 18va campaña y otra corona con Lakers

o en contra.

Lo mejor de ese año es que seré agente libre cuando mi hijo mayor se gradúa de la secundaria, dijo James sobre su nuevo contrato.

James tendrá que asumir los retos físicos de este difícil año, pero no será fácil. Dijo que estaba sumamente adolorido el lunes, aunque eso es normal cada año después de los primeros dos entrenamientos.

James y los Lakers no han decidido sus planes para la temporada regular y James ha dicho que que hay un estrecho margen" entre el descanso estratégico y la inactividad innecesaria.

Vamos a ser inteligentes en lo que pueda para asegurar que mi cuerpo esté listo, dijo James. Cada partido importa y estamos peleando por algo importante.

El entrenador Frank Vogel dijo que aún es muy temprano para tomar una decisión sobre cuánto tiempo jugará James en la pretemporada y la campaña regular.

No queremos subestimar la situación y que después no esté listo para los partidos de verdad, pero obviamente tampoco queremos extralimitarnos", dijo Vogel sobre la pretemporada. Entonces realmente no sé en donde vamos a caer. Yo creo que vamos a verlo un poco, pero no mucho.