Tagovailoa limitado en la práctica, en duda para el domingo

El quarterback de los Dolphins de Miami Tua Tagovailoa realizó un entrenamiento limitado el miércoles debido a una persistente lesión en un pulgar, por lo que está en duda para el partido del domingo ante Cincinnati.

Tagovailoa se perdió el encuentro de la semana pasada ante los Jets de Nueva York debido a la lesión en el pulgar de la mano con la que lanza.

Ryan Fitzpatrick lo reemplazó y completó dos pases de anotación en el triunfo por 20-3.

Tagovailoa, quien tenía cinta en su mano izquierda durante la práctica, dijo que el coach Brian Flores y el personal médico no apurarán su regreso a la alineación.

Me siento bien, expresó el jugador. Como un competidor siempre quieres estar ahí afuera. Ellos hacen lo mejor para nosotros. No me pondrían ahí afuera si fuera perjudicial para mí. Iremos decidiendo día a día.

El corredor Salvon Ahmed (hombro) y el guardia Solomon Kindley (pie) también estuvieron limitados tras perderse el duelo del domingo. El corredor Myles Gaskin (rodilla) sigue apartado y el receptor novato Malcolm Perry (pecho), no entrenó.