Jugadora española amenazada por protestar contra Maradona

Una jugadora de un club de divisiones inferiores del fútbol femenino de España ha recibido amenazas tras protestar en un homenaje a Diego Maradona.

Paula Dapena, quien juega para el club Viajes Interrías, se sentó en el terreno de juego con su espalda hacia la línea de banda durante el minuto de silencio en honor a Maradona en un partido amistoso el sábado.

Dapena dijo que no quería participar en el tributo al astro argentino del fútbol, que falleció la semana pasada a los 60 años, debido a acusaciones previas en su contra por violencia doméstica.

Esto debido a un altercado entre Maradona y su pareja que fue captado en video hace algunos años, aunque nunca se presentaron cargos en su contra.

Dapena recibió un sinfín de mensajes de apoyo en redes sociales, pero también amenazas de violencia contra ella. Dijo a medios españoles el martes que tenía la intención de presentar una denuncia ante las autoridades.

"No me van a callar dijo Dapena, citada por el diario Sport. Me reafirmo totalmente de haberlo hecho y lo repetiría una y mil veces más

Maradona falleció el 25 de noviembre de un paro cardiaco en una residencia en las afueras de Buenos Aires, en donde se estaba recuperando de una cirugía para extraer un edema craneal.