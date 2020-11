Hamilton logra su 98ta pole; saldrá 1ro en Bahréin

Lewis Hamilton, campeón de la Fórmula Uno, estableció una marca y amplió otra el sábado. Consiguió el mejor tiempo en el circuito de Bahréin y logró la 98va pole position en su carrera.

El británico, siete veces monarca de la F1, dominó la clasificación y aseguró la primera posición de largada con un tiempo de 1 minuto, 27,264 segundos con iluminación artificial.

Hicimos un trabajo realmente bueno de la noche a la mañana. Yo estaba realmente contento con el auto desde la salida, dijo el veterano piloto. Simplemente no cometí errores.

Hamilton finalizó unas tres décimas de segundo adelante de Valtteri Bottas, su compañero en Mercedes, y con unas cuatro décimas de ventaja sobre Max Verstappen, de Red Bull.

Bottas creyó que la diferencia respecto de su compañero había sido menor.

Me sorprendí cuando vi su ventaja, comentó el finlandés. Definitivamente tuve la velocidad pero todavía no he perfeccionado todo.

En cambio, Verstappen se mostró resignado a marchar a la sombra de Mercedes.

Uno siempre quiere más, pero es importante ser realista. Estoy presionando lo más que puedo con el material que tengo", explicó. Veremos qué podemos hacer mañana. Esta pista es muy agresiva con los neumáticos.

El mexicano Sergio Pérez saldrá desde el quinto sitio.

¡Buena posición para pelear con todo mañana!, expresó el Checo Pérez en su cuenta de Twitter. ¡Aquí la Qualy no importa mucho!.

Alexander Albon, compañero de escudería de Verstappen, se ubicó en el cuarto puesto, a un segundo de Hamilton, quien buscará este domingo estirar otro récord, con su 95ta carrera ganada en la F1.

Charles Leclerc, de Ferrari, se apoderó de su primera de siete pole positions la temporada pasada en Bahrein. Pero este año, la escudería italiana ha sido un desastre.

El monegasco largará duodécimo, detrás de su compañero, el alemán Sebastian Vettel.

Kimi Raikkonen, excampeón de la F1, figuró entre los cinco pilotos eliminados tras la primera sesión clasificatoria, mientras que el español Carlos Sáinz Jr. quedó fuera de la segunda, luego que sus neumáticos traseros se atoraron y su McLaren quedó varado en la pista.

Ha sido un fallo mecánico, explicó Sáinz, visiblemente frustrado. Los fallos mecánicos no son mala suerte. Son algo que pasa en la Fórmula Uno. Si hay un día en que no podía pasar, era hoy.

La clasificación se detuvo unos minutos, mientras el vehículo era retirado del asfalto.

La carrera del domingo será la 15ta de 17 en esta campaña abreviada por la pandemia. La próxima semana se correrá otra vez en Bahréin, antes de que la temporada concluya en Abu Dhabi, Emiratos írabes Unidos.