Cruz Azul vence a Tigres y acecha las semifinales en México

El uruguayo Jonathan Rodríguez y Luis Romo anotaron para romper un empate el jueves, y Cruz Azul doblegó de visita 3-1 a Tigres, con lo cual colocó un pie en las semifinales del torneo Apertura mexicano.

El paraguayo Juan Escobar adelantó a los celestes a los 30, el argentino Guido Pizarro niveló a los 46, pero Rodríguez restauró la delantera a los 53 y Luis Romo amplió la ventaja a los 70.

Con ese resultado, a Cruz Azul le basta cualquier empate o derrota de hasta 2-0 o 3-1 como local para avanzar por los goles de visitante o por su mejor posición en la clasificación general, respectivamente.

En esta liguilla, la Máquina busca romper una sequía de títulos que data del torneo Invierno 1997.

Enfrentamos a un gran rival que tiene grandes jugadores y falta la vuelta, serán 90 minutos y de la misma manera que hicimos tres goles, ellos pueden hacerlos, entonces no podemos confiarnos. Sabemos el rival al que nos enfrentamos, dijo el entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi. Tenemos el plantel idóneo, falta demostrarlo con un título. Estamos trabajando, no hemos ganado nada más que un partido, tenemos que mantener la misma disponibilidad y estar atentos y concentrados.

Aunque Cruz Azul cerró la temporada regular en el cuarto sitio, su desempeño en las últimas fechas generó dudas sobre sus posibilidades reales de ponerle punto final a esa sequía de títulos.

No se nos venían dando los resultados, pero el equipo buscaba, llegaba y proponía, sólo no nos daba el gol, agregó el estratega. No sé si esta es la mejor versión (del torneo), yo creo que tenemos para dar más para darle la alegría a la afición que tiene la ilusión de lograr esa estrella, pero no podemos adelantar vísperas.

Tigres, que en lo que va de la década ha conquistado cinco títulos de liga, necesita un triunfo de 3-0 o superior para clasificarse a la siguiente fase.

"Tenemos que sacar más cosas positivas, los goles de ellos vienen de oportunidades, nosotros tenemos que hacer valer la capacidad goleadora que podemos tener, creo que sí podemos dar la voltereta", afirmó el estratega brasileño de Tigres, Ricardo Ferretti.

El partido de vuelta está previsto para el domingo por la noche en el estadio Azteca de la capital.

Los universitarios tuvieron la primera jugada peligrosa del encuentro a los 15 minutos con un remate de Javier Aquino que fue contenido por el portero Jesús Corona.

Cruz Azul se puso al frente cuando Escobar entró al área por el costado derecho y conectó un potente disparo que entró por el centro de la portería defendida por el argentino Nahuel Guzmán.

Tigres igualó en el arranque del segundo tiempo, cuando Pizarro recibió un centro por la izquierda y conectó un remate de cabeza que entró pegado al poste izquierdo del arco de Corona.

La Máquina retomó la ventaja cuando el Cabecita Rodríguez tomó un balón en las afueras del área, eludió a un zaguero, después a Guzmán y realizó un potente disparo para poner el 2-1.

Cruz Azul le dio rumbo al encuentro cuando Orbelín Pineda llegó a la línea de fondo por el costado izquierdo y mandó una pelota retrasada para Romo, quien la recibió, se dio una media vuelta y convirtió a poste izquierdo de Guzmán.