La Real Sociedad no afloja y recupera liderato en España

Ante los continuos problemas del Real Madrid y el Barcelona, la Real Sociedad está haciendo lo posible por mantenerse entre los equipos que aspiran al título de La Liga Española y retar a las dos grandes potencias.

La Real se mantuvo intratable tras el parón internacional y derrotó el domingo 1-0 al Cádiz como visitante para encadenar su sexta victoria consecutiva y mantenerse en la cima con tres puntos de ventaja.

Gracias al tanto del delantero sueco Alexander Isak en el segundo tiempo, el conjunto vasco quedó como único líder tras 10 partidos.

La clasificación ahora no me dice nada, hay que esperar a que queden cinco jornadas, ahora no vale de nada", dijo el técnico donostiarra Imanol Alguacil.

La Real alcanzó los 23 puntos, tres más que el Atlético de Madrid. Los colchoneros hilvanaron su quinta victoria seguida al vencer el sábado 1-0 al Barcelona para conseguir su quinto triunfo seguido. El Atlético ha disputado dos partidos menos que la Real.

El Villarreal marcha tercero con 19 puntos, luego de empatar en casa 1-1 con el cuarto Real Madrid el sábado. El Madrid contabiliza 17 puntos y tiene un partido pendiente. El Barcelona, con un par de partidos por disputar, se ha rezagado al 11mo puesto.

No miramos la clasificación. Lo más importante son los tres puntos, dijo Isak.

"Ser primeros es para estar muy contentos", subrayó.

El ariete de 21 años sentenció a los 66 minutos con un cabezazo a quemarropa tras un centro desde la derecha del volante Adnan Janujaz.

Con David Silva como hombre orquesta, la Real llevó la iniciativa en su visita al estadio Ramón de Carranza pero no supo capitalizar un caudal de ocasiones de goles.

Fue la segunda derrota seguida para Cádiz, que disputa su primera temporada en la máxima división desde 2005-06. Se mantienen en el sexto lugar con 14 puntos tras 10 puntos.

Después de un inicio sin victorias, el Valladolid hilvanó su segundo triunfo al derrotar 3-1 al Granada, sexto de la tabla. En tanto, el octavo Valencia remontó para rescatar un empate 2-2 con el Alavés. Manu Vallejo y Hugo Guillamón marcaron por el Valencia a los 72 y 77 minutos después de que los locales se fueran al frente 2-0.

También el domingo, el local Eibar no pudo pasar del empate sin goles con e Getafe. Eibar jugó los últimos minutos con 10 hombres tras la expulsión de Kike García por doble amonestación.