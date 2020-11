Hayward rescinde su contrato con Boston

El alero de los Celtics de Boston Gordon Hayward desistió de ejercer la alternativa para extender por un último año su contrato, lo que le hubiera redituado 34,1 millones de dólares, y se convertirá en agente libre, indicó el jueves una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con la condición de anonimato debido a que la decisión no ha sido anunciada públicamente.

Hayward aún podría firmar con el equipo, ya sea para quedarse en Boston o como parte de un acuerdo previo a un canje, que podría darle la opción de otros destinos. Los Celtics no respondieron a una petición de comentario.

Brad Stevens, quien también fue entrenador de Hayward en Butler, lo llevó a Boston en el 2017, con un contrato de cuatro años y 128 millones de dólares. Hayward se convirtió en el agente libre más costoso en la historia de la franquicia.

Sin embargo, se fracturó la pierna en el primer periodo del encuentro inaugural y se perdió toda la campaña 2017-18.

Promedió 26 minutos y 11,5 puntos al siguiente año ”muy por debajo de sus números con Utah. Comenzó a recuperar la forma esta temporada en la burbuja, promediando 17,5 unidades y 6,7 rebotes por partido.

Ambas partes decidieron aplazar hasta el jueves por la tarde la fecha límite para que Hayward decidiera. Hablando con reporteros durante el draft del miércoles, Stevens dijo que no presionaría a Hayward en ninguna dirección.

Es su opción, su decisión. Puede hacer lo que quieran", dijo el coach. He hablado con esos chicos todo el año, y mientras se acercan a ese límite de fecha les digo: ˜Si me necesitas, dime™. Él nos conoce, me conoce y también la situación.