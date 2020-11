Horford al Thunder, 76ers reciben selecciones y a Green

Los 76ers de Filadelfia decidieron ceder a Al Horford y a una primera selección futura protegida al Thunder de Oklahoma City, en un gran canje pactado el miércoles, día del draft.

Una persona que tiene conocimiento del acuerdo le comentó a The Associated Press que los Sixers recibirán a cambio a Danny Green y a Terrence Ferguson del Thunder. La persona habló a condición de anonimato debido a que el acuerdo no ha sido anunciado.

Los Sixers enviarán también una selección de primera ronda protegida entre la primera y sexta selección del 2025. Asimismo, Filadelfia cedió su 34ta selección del draft de este miércoles al Thunder y los derechos del base europeo Vasilije Micic.

Los 76ers se deshicieron de Horford poco más de un año después de que fue considerado una destacada contratación como agente libre, proveniente de los Celtics de Boston. El dominicano no cumplió las expectativas en el primer año de un acuerdo de cuatro por 97 millones de dólares y perdió su sitio como titular esta campaña.

El Thunder tendrá que pagar el contrato de Horford del próximo año, de 27,5 millones. Horford promedió 11,9 puntos, 6,8 rebotes y 4 asistencias en su única temporada con los Sixers. Nunca se acomodó con el pívot Joel Embiid y fue una gran decepción en la temporada que le costó su empleo a Brett Brown.

Este es el primer gran canje con el nuevo presidente Daryl Morey y el entrenador Doc Rivers, quienes se desprenderán de un salario que al parecer impedía que los Sixers realizarán otras transacciones.

Horford perdió la titularidad al final de la temporada y parecía que no encajaba en la franquicia con Rivers. Los Sixers recibirán flexibilidad salarial con Green que tiene un salario de 15 millones y un año más en su contrato.

Los Sixers aún cuenta con la 21ra selección del draft y tres más en la segunda ronda.

El Thunder envió a Green a Filadelfia tras adquirirlo de los Lakers.