Lista del Jugador Más Valioso en la Liga Nacional

x-votación unánime
2020 ” Freddie Freeman, Atlanta
2019 ” Cody Bellinger, Los Angeles
2018 ” Christian Yelich, Milwaukee
2017 ” Giancarlo Stanton, Miami
2016 ” Kris Bryant, Chicago
2015 ” x-Bryce Harper, Washington
2014 ” Clayton Kershaw, Los Angeles
2013 ” Andrew McCutchen, Pittsburgh
2012 ” Buster Posey, San Francisco
2011 ” Ryan Braun, Milwaukee
2010 ” Joey Votto, Cincinnati
2009 ” x-Albert Pujols, San Luis
2008 ” Albert Pujols, San Luis
2007 ” Jimmy Rollins, Filadelfia
2006 ” Ryan Howard, Filadelfia
2005 ” Albert Pujols, San Luis
2004 ” Barry Bonds, San Francisco
2003 ” Barry Bonds, San Francisco
2002 ” x-Barry Bonds, San Francisco
2001 ” Barry Bonds, San Francisco
2000 ” Jeff Kent, San Francisco
1999 ” Chipper Jones, Atlanta
1998 ” Sammy Sosa, Chicago
1997 ” Larry Walker, Colorado
1996 ” x-Ken Caminiti, San Diego
1995 ” Barry Larkin, Cincinnati
1994 ” x-Jeff Bagwell, Houston
1993 ” Barry Bonds, San Francisco
1992 ” Barry Bonds, Pittsburgh
1991 ” Terry Pendleton, Atlanta
1990 ” Barry Bonds, Pittsburgh
1989 ” Kevin Mitchell, San Francisco
1988 ” Kirk Gibson, Los Angeles
1987 ” Andre Dawson, Chicago
1986 ” Mike Schmidt, Filadelfia
1985 ” Willie McGee, San Luis
1984 ” Ryne Sandberg, Chicago
1983 ” Dale Murphy, Atlanta
1982 ” Dale Murphy, Atlanta
1981 ” Mike Schmidt, Filadelfia
1980 ” x-Mike Schmidt, Filadelfia
1979 ” Willie Stargell, Pittsburgh, y Keith Hernández, San Luis
1978 ” Dave Parker, Pittsburgh
1977 ” George Foster, Cincinnati
1976 ” Joe Morgan, Cincinnati
1975 ” Joe Morgan, Cincinnati
1974 ” Steve Garvey, Los Angeles
1973 ” Pete Rose, Cincinnati
1972 ” Johnny Bench, Cincinnati
1971 ” Joe Torre, San Luis
1970 ” Johnny Bench, Cincinnati
1969 ” Willie McCovey, San Francisco
1968 ” Bob Gibson, San Luis
1967 ” x-Orlando Cepeda, San Luis
1966 ” Roberto Clemente, Pittsburgh
1965 ” Willie Mays, San Francisco
1964 ” Ken Boyer, San Luis
1963 ” Sandy Koufax, Los Angeles
1962 ” Maury Wills, Los Angeles
1961 ” Frank Robinson, Cincinnati
1960 ” Dick Groat, Pittsburgh
1959 ” Ernie Banks, Chicago
1958 ” Ernie Banks, Chicago
1957 ” Hank Aaron, Milwaukee
1956 ” Don Nuevacombe, Brooklyn
1955 ” Roy Campanella, Brooklyn
1954 ” Willie Mays, Nueva York
1953 ” Roy Campanella, Brooklyn
1952 ” Hank Sauer, Chicago
1951 ” Roy Campanella, Brooklyn
1950 ” Jim Konstanty, Filadelfia
1949 ” Jackie Robinson, Brooklyn
1948 ” Stan Musial, San Luis
1947 ” Bob Elliott, Boston
1946 ” Stan Musial, San Luis
1945 ” Phil Cavarretta, Chicago
1944 ” Marty Marion, San Luis
1943 ” Stan Musial, San Luis
1942 ” Mort Cooper, San Luis
1941 ” Dolph Camilli, Brooklyn
1940 ” Frank McCormick, Cincinnati
1939 ” Bucky Walters, Cincinnati
1938 ” Ernie Lombardi, Cincinnati
1937 ” Joe Medwick, San Luis
1936 ” x-Carl Hubbell, Nueva York
1935 ” Gabby Hartnett, Chicago
1934 ” Dizzy Dean, San Luis
1933 ” Carl Hubbell, Nueva York
1932 ” Chuck Klein, Filadelfia
1931 ” Frank Frisch, San Luis