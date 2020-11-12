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Lista del Jugador Más Valioso en la Liga Nacional

AP12.11.2020 - 16:54h

x-votación unánime

x-votación unánime

2020 ” Freddie Freeman, Atlanta

2019 ” Cody Bellinger, Los Angeles

2018 ” Christian Yelich, Milwaukee

2017 ” Giancarlo Stanton, Miami

2016 ” Kris Bryant, Chicago

2015 ” x-Bryce Harper, Washington

2014 ” Clayton Kershaw, Los Angeles

2013 ” Andrew McCutchen, Pittsburgh

2012 ” Buster Posey, San Francisco

2011 ” Ryan Braun, Milwaukee

2010 ” Joey Votto, Cincinnati

2009 ” x-Albert Pujols, San Luis

2008 ” Albert Pujols, San Luis

2007 ” Jimmy Rollins, Filadelfia

2006 ” Ryan Howard, Filadelfia

2005 ” Albert Pujols, San Luis

2004 ” Barry Bonds, San Francisco

2003 ” Barry Bonds, San Francisco

2002 ” x-Barry Bonds, San Francisco

2001 ” Barry Bonds, San Francisco

2000 ” Jeff Kent, San Francisco

1999 ” Chipper Jones, Atlanta

1998 ” Sammy Sosa, Chicago

1997 ” Larry Walker, Colorado

1996 ” x-Ken Caminiti, San Diego

1995 ” Barry Larkin, Cincinnati

1994 ” x-Jeff Bagwell, Houston

1993 ” Barry Bonds, San Francisco

1992 ” Barry Bonds, Pittsburgh

1991 ” Terry Pendleton, Atlanta

1990 ” Barry Bonds, Pittsburgh

1989 ” Kevin Mitchell, San Francisco

1988 ” Kirk Gibson, Los Angeles

1987 ” Andre Dawson, Chicago

1986 ” Mike Schmidt, Filadelfia

1985 ” Willie McGee, San Luis

1984 ” Ryne Sandberg, Chicago

1983 ” Dale Murphy, Atlanta

1982 ” Dale Murphy, Atlanta

1981 ” Mike Schmidt, Filadelfia

1980 ” x-Mike Schmidt, Filadelfia

1979 ” Willie Stargell, Pittsburgh, y Keith Hernández, San Luis

1978 ” Dave Parker, Pittsburgh

1977 ” George Foster, Cincinnati

1976 ” Joe Morgan, Cincinnati

1975 ” Joe Morgan, Cincinnati

1974 ” Steve Garvey, Los Angeles

1973 ” Pete Rose, Cincinnati

1972 ” Johnny Bench, Cincinnati

1971 ” Joe Torre, San Luis

1970 ” Johnny Bench, Cincinnati

1969 ” Willie McCovey, San Francisco

1968 ” Bob Gibson, San Luis

1967 ” x-Orlando Cepeda, San Luis

1966 ” Roberto Clemente, Pittsburgh

1965 ” Willie Mays, San Francisco

1964 ” Ken Boyer, San Luis

1963 ” Sandy Koufax, Los Angeles

1962 ” Maury Wills, Los Angeles

1961 ” Frank Robinson, Cincinnati

1960 ” Dick Groat, Pittsburgh

1959 ” Ernie Banks, Chicago

1958 ” Ernie Banks, Chicago

1957 ” Hank Aaron, Milwaukee

1956 ” Don Nuevacombe, Brooklyn

1955 ” Roy Campanella, Brooklyn

1954 ” Willie Mays, Nueva York

1953 ” Roy Campanella, Brooklyn

1952 ” Hank Sauer, Chicago

1951 ” Roy Campanella, Brooklyn

1950 ” Jim Konstanty, Filadelfia

1949 ” Jackie Robinson, Brooklyn

1948 ” Stan Musial, San Luis

1947 ” Bob Elliott, Boston

1946 ” Stan Musial, San Luis

1945 ” Phil Cavarretta, Chicago

1944 ” Marty Marion, San Luis

1943 ” Stan Musial, San Luis

1942 ” Mort Cooper, San Luis

1941 ” Dolph Camilli, Brooklyn

1940 ” Frank McCormick, Cincinnati

1939 ” Bucky Walters, Cincinnati

1938 ” Ernie Lombardi, Cincinnati

1937 ” Joe Medwick, San Luis

1936 ” x-Carl Hubbell, Nueva York

1935 ” Gabby Hartnett, Chicago

1934 ” Dizzy Dean, San Luis

1933 ” Carl Hubbell, Nueva York

1932 ” Chuck Klein, Filadelfia

1931 ” Frank Frisch, San Luis

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