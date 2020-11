Trubisky fuera, tras sufrir lesión en duelo ante Saints

La breve aparición de Mitchell Trubisky, la semana pasada, resultó dolorosa para el ex quarterback titular de los Bears de Chicago.

Trubisky se lesionó el hombro derecho cuando fue derribado al acarrear el balón en su única jugada del encuentro que los Bears perdieron en tiempo extra frente a los Saints de Nueva Orleans, indicó el coach Matt Nagy el miércoles.

En su primer duelo desde que fue reemplazado por Nick Foles como titular en la semana 3 ante Atlanta, Trubisky ingresó en el primer periodo el domingo. Cayó de manera descompuesta sobre el hombro con el que lanza, al ser derribado por el linebacker Alex Anzalone, explicó Nagy.

El jugador salió del campo trotando.

Nagy indicó también que el dolor se agravó a lo largo del día. Dijo que Trubisky está en rehabilitación y los Bears no están seguros de cuánto tiempo quedará fuera.

Mitch ha estado muy, muy bien durante todo este proceso, reconoció Nagy. No podría pedir nada más, lo ha enfrentado como un profesional y no me sorprende para nada. Al mismo tiempo... sabemos que utilizarlo de distintas formas y crecer con él puede ser bueno. Creo que fue un buen comienzo.

Los Bears cambiaron una selección de draft para elegir a Trubisky en el segundo turno en el 2017. Pero no ha aportado como esperaban.

Tuvo dificultades el año pasado y se sometió una cirugía tras la temporada para reparar el labrum parcialmente desgarrado en el hombro izquierdo, que le dio más problemas.

Los Bears adquirieron a Foles en un canje con Jacksonville y declinaron la opción de quinto año para el 2021 de Trubisky, quien fue elegido en el draft adelante de Patrick Mahomes y Deshaun Watson.

Trubisky inició la temporada como la primera opción de quarterback. Foles ha sido titular los últimos cinco encuentros, pero la ofensiva de Chicago sigue estando entre las peores de la liga.

Los Bears (5-3) también podrían estar sin cuatro titulares de la línea ofensiva cuando visiten a Tennessee, en un intento por cortar una racha de dos derrotas.

Ya estaban sin dos, el centro Cody Whitehair (pantorrilla) y James Daniels (pectoral). El tackle derecho Bobby Massie (rodilla) se encuentra en la lista de reservas por lesión y el guardia Germain Ifedi en la reserva por COVID-19.

Los Bears también pusieron en la lista de COVID a Jason Spriggs, quien ocupó en lugar de Massie. El centro Sam Mustipher (rodilla), quien disputó su primer partido como titular en lugar de Whitehair, también está lesionado.