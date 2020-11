Humbert sorprende en París y elimina a Tsitsipas

Ugo Humbert sorprendió el martes, al vencer al segundo preclasificado Stefanos Tsitsipas tras un peleado encuentro que duró más de tres horas, y alcanzó la tercera ronda del Masters de París.

El francés, que se ubica en la 34ta posición del ranking, ganó por 7-6 (4), 6-7 (6), 7-6 (3) en el que fue uno de los mayores triunfos de su corta carrera. Humbert se ubicaba fuera de los mejores 700 del mundo hace tres años y empezó a jugar con regularidad en el máximo circuito la pasada temporada.

Estoy muy feliz, muy orgulloso de mí mismo, dijo Humbert de 22 años. Estaba muy fuerte mentalmente para ganar el duelo ante Tsitsipas, uno de los mejores jugadores del mundo.

Se trató del segundo triunfo de Humbert ante un jugador en el Top 10, tras la victoria ante el quinto de la clasificación Daniil Medvedev en el Abierto de Hamburgo en septiembre. Humbert enfrentará a Marin Cilic en el próximo duelo.

Tsitispas salvó tres puntos para partido en el segundo desempate y forzó un set decisivo, pero Humbert finalmente se sobrepuso con un total de 46 tiros ganadores.

Estaba creando un montón de oportunidades con su derecha e hizo mucho daño desde ahí, dijo Tsitsipas.

Antes el tres veces campeón de un torneo Grand Slam Stan Wawrinka avanzó a la segunda ronda tras vencer al británico Daniel Evans por 6-3, 7-6 (3).

Wawrinka, 12do cabeza de serie del torneo y ex número 3 del mundo, totalizó 35 puntos ganadores para extender a 5-0 su marca ante Evans.

He sacado y me he movido muy bien, señaló Wawrinka, cuyo mejor resultado en el certamen bajo techo fue el pase a las semifinales en 2015, el mismo año que se consagró campeón del Abierto de Francia, uno de sus tres títulos de Grand Slam.

Wawrinka apenas cedió siete puntos con su primer saque y levantó las dos bolas de quiebre que afrontó en el tercer juego del set inicial. Su rival de turno será el estadounidense Tommy Paul, quien doblegó 3-6, 6-3, 6-3 al francés Gilles Simon.

También el martes, el francés Richard Gasquet derrotó 6-0, 3-6, 6-3 al estadounidense Taylor Fritz para meterse en la segunda ronda. El canadiense Milos Raonic dio cuenta 6-3, 6-2 del esloveno Aljaz Bedene.

Norbert Gombos, que llegó de la ronda de calificación, derrotó al octavo sembrado David Goffin por 6-4, 7-6 (6) y avanzó a la tercera ronda.

La cita en París es el último torneo de la serie Masters 1000 de la temporada. Se escenifica sin público debido a las medidas de confinamiento, recientemente ordenadas por el gobierno de Francia, para contener los contagios del coronavirus.