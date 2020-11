Wawrinka avanza a la segunda ronda del Masters de París

El suizo Stan Wawrinka avanzó a la segunda ronda del Masters de París tras vencer el martes al británico Daniel Evans por 6-3, 7-6 (3).

Wawrinka, 12do cabeza de serie del torneo y ex número 3 del mundo, totalizó 35 puntos ganadores para extender a 5-0 su marca ante Evans.

He sacado y me he movido muy bien, señaló Wawrinka, cuyo mejor resultado en el certamen bajo techo fue el pase a las semifinales en 2015, el mismo año que se consagró campeón del Abierto de Francia, uno de sus tres títulos de Grand Slam.

Wawrinka apenas cedió siete puntos con su primer saque y levantó las dos bolas de quiebre que afrontó en el tercer juego del set inicial. Su rival de turno será el estadounidense Tommy Paul, quien doblegó 3-6, 6-3, 6-3 al francés Gilles Simon.

También el martes, el francés Richard Gasquet derrotó 6-0, 3-6, 6-3 al estadounidense Taylor Fritz para meterse en la segunda ronda. El canadiense Milos Raonic dio cuenta 6-3, 6-2 del esloveno Aljaz Bedene.

La cita en París es el último torneo de la serie Masters 1000 de la temporada. Se escenifica sin público debido a las medidas de confinamiento, recientemente ordenadas por el gobierno de Francia, para contener los contagios del coronavirus.