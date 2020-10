Van Dijk se somete a 'exitosa' cirugía de rodilla

El defensa del Liverpool Virgil van Dijk se sometió a una exitosa cirugía de rodilla en Londres, informó el club el viernes.

El central holandés se lesionó los ligamentos de la rodilla derecha al ser embestido de forma imprudente por el portero del Everton Jordan Pickford , con quien disputaba un balón en el empate 2-2 del 17 de octubre.

El club indicó que no tiene un cronograma definido para el regreso de Van Dijk de 29 años.

Tras la cirugía ”que fue exitosa, lo cual es muy bueno, la mejor noticia que podríamos tener_, este momento siempre es desagradable, dijo el técnico del Liverpool Jí¼rgen Klopp el viernes. Todos los que han tenido una operación lo saben. No es que te levantes y todo esté bien. Aún sientes la operación, pero está bien, tan bien como puede estar con todo esto.

El Liverpool recibe al West Ham este sábado y no contará con el centrocampista Fabinho, quien había entrado en lugar de Van Dijk. El brasileño sufre una lesión en un muslo.

El Liverpool reportó a la Liga Premier el contacto de Pickford, pero Klopp declinó dar más detalles el viernes.

No quiero hablar más sobre eso, dijo. Hablaría inmediatamente sobre eso si cambiara algo, pero no lo hace. No creo que el mundo esté en el punto en el que podamos continuar con esta historia.