Italiano Sonego sorprende a Djokovic y va a cuartos en Viena

Novak Djokovic sufrió apenas su tercera derrota del año después de no ofrecer resistencia en los cuartos de final del Abierto de Viena el viernes, y se despidió del torneo contento.

Djokovic, número uno del ranking mundial, perdió 6-2, 6-1en su primer duelo con el italiano Lorenzo Sonego, 42da raqueta del mundo.

El serbio no mostró el poder de sus tiros bajos y cometió una serie de errores. Cayó a una desventaja de 4-0 y apenas ganó cinco points en los servicios de Sonego en el primer set.

En el segundo, Djokovic no pudo concretar ninguno de seis puntos para rompimiento antes de conceder su saque por quinta vez cuando Sonego aseguró el triunfo.

Pese a su primera derrota ante un rival que obtuvo su boleto por la baja de otro, Djokovic lució contento.

Vine con la intención de tratar de sumar más puntos y asegurar el primero lugar para final del año. Lo he hecho, así que sigo adelante, afirmó. He hecho lo que necesitaba hacer y por lo que vine. Me siento complemente bien con el resultado de hoy.

Se espera que Djokovic mantenga la ventaja sobre el español Rafael Nadal y sea el número uno para fin de año nuevamente, pero pudo asegurarlo coronándose en la final del Abierto de Viena el domingo.

En vez de eso, parece ansioso por viajar a casa a Serbia y no defender su título en el Masters de París la próxima semana.

Sus únicas dos derrotas previas este año fueron su descalificación en la cuarta ronda del U.S. Open por propinar un pelotazo a una jueza de línea, y la final del Abierto de Francia ante Nadal.

Por su parte, Sonego perdió en la última ronda clasificatoria frente al esloveno Aljaz Bedene, pero fue agregado al cuadro principal de último momento después de que varios jugadores descartaron su participación por lesiones. No ha perdido un solo set.

Sonego enfrentará a Grigor Dimitrov o Daniel Evans por un pase a la final del domingo.

También, Andrey Rublev avanzó a las semifinales para mantener su búsqueda de un quinto título de un torneo de la ATP esta temporada.

Rublev, quinto preclasificado, venció al campeón defensor Dominic Thiem 7-6 (5), 6-2 y se medirá en las semifinales con el campeón de 2018, Kevin Anderson, que eliminó a Daniil Medvedev con parciales de 6-4, 7-6 (5).