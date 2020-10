Milwaukee declina opción para renovar contrato de Ryan Braun

Los Cerveceros de Milwaukee declinaron la opción que le hubiera renovado el contrato a Ryan Braun para el 2021 por 15 millones de dólares, en momentos en que el jardinero, líder histórico de la franquicia en cuadrangulares, evalúa si continúa su carrera.

Braun se convertirá en agente libre tras recibir un pago de 4 millones de dólares, correspondientes a la cláusula de rescisión.

El jugador de 37 años dijo en repetidas ocasiones este año que podría ser su última temporada. Pasó toda su carrera con Milwaukee y estableció el récord de franquicia con 452 jonrones.

Me daré mi tiempo para tomar una decisión, dijo Braun a mediados de septiembre. Me sentaré con mi familia y veremos en dónde estamos en un par de meses. No es una decisión que creo que tomaré rápidamente. Me tomaré un tiempo y veré cómo estoy físicamente. Veré cómo andan las cosas, en términos de béisbol y en el mundo antes de tomar una decisión.

Braun tuvo el promedio de bateo más bajo de su carrera, con .233 y siete cuadrangulares, así como 27 carreras impulsadas en 39 encuentros de esta campaña, en la que sufrió problemas de espalda aunque su .958 de OPS en septiembre ayudó a que los Cerveceros consiguieran su tercer boleto consecutivo a la postemporada.

Los problemas de espalda no le permitieron disputar el último duelo de la serie de comodín de la Liga Nacional, que Milwaukee perdió ante los Dodgers de Los íngeles, eventuales campeones de la Serie Mundial.

Braun es segundo en la historia de los Cerveceros en carreras impulsadas (1.154), extrabases (809), bases totales (3.525), y dobles (408). Es tercero en carreras (1.080), imparables (1.963), triples (49), bases robadas (216) y bases por bolas (586).