Dodgers ganan 6-2 a Rays y toman ventaja en la Serie Mundial

Walker Buehler lanzó en la Serie Mundial como los ases de antaño de los Dodgers de Los íngeles. Piense en Sandy Koufax, en el mexicano Fernando Valenzuela y en Orel Hershiser.

Ahora, Buehler tiene a los Dodgers a dos victorias de un cetro que les es esquivo desde 1988.

Buehler (1-0) ponchó a 10 en seis innings en una actuación soberbia y Los íngeles se impusieron el viernes 6-2 a los Rays de Tampa Bay para adelantarse 2-1 en la Serie Mundial.

Ser un lanzador de grandes juegos y triunfar realmente en este escenario, solo hay unos pocos tipos así ahora y a lo largo de la historia", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. Está en compañía de la élite".

Justin Turner la sacó del parque en el primer episodio ante un sorprendentemente batible Charlie Morton (0-1), que abandonó la lomita en el quinto.

Austin Barnes, el noveno bateador y catcher de los Dodgers, sacudió un jonrón en el sexto inning ante John Curtiss y se convirtió en el segundo jugador en la historia que impulsa carreras con un vuelacercas y un toque de sacrificio en un mismo juego de la Serie.

Lo que más recordará será probablemente el bambinazo.

Es una pequeña estadística genial, pero no es fácil sacar la bola del parque frente a estos lanzadores realmente buenos, apuntó Barnes.

Los íngeles superaron a Tampa Bay en todas las fases, dejando a la ofensiva de los Rays con un promedio de bateo de .206 y apenas 11 carreras en toda la serie. La media de .133 de los Rays (6 hits en 45 turnos al bate) frente a Clayton Kershaw, Tony Gonsolin y Buehler es la más baja en tres juegos por el título frente a abridores desde que los Medias Rojas de Boston limitaron a los Filis de Filadelfia a .129 en 1915, según STATS.

Julio Urías, el izquierdo mexicano de un linaje de los Dodgers que se remonta a su compatriota Valenzuela, será el abridor en el cuarto juego el sábado. Por los Rays, el primero en subir al montículo será Ryan Yarbrough, quien ya salió como relevista en el primer juego.

Treinta y ocho de los 59 equipos que ganaron el juego 3 para lograr una ventaja de 2-1 se llevaron la corona de la Serie Mundial.

Justin Turner y Austin Barnes dispararon sendos cuadrangulares para los Dodgers, que superan a los Rays 7-4 en jonrones en esta serie y abrumaron 25-16 a sus rivales en la postemporada.

De mirada fría como Hershiser, que fue elegido Jugador Más Valioso en la Serie de 1988, Buehler ha sustituido a Kershaw como el as de los Dodgers. No se mostró indispuesto por una ampolla en el dedo índice de su mano derecha que le ha molestado.

Buehler ha admitido una carrera en 13 innings en la Serie Mundial, contando con los siete en blanco en el juego 3 contra Boston de hace dos años. Mejoró su foja a 2-0 con 1.80 de ERA en cuatro aperturas de postemporada, que incluyeron una victoria sobre Atlanta en el sexto partido de la Serie de la Liga Nacional el pasado fin de semana.

He tomado los fallos que he tenido y he tratado de aprender un poco de ellos", afirmó Buehler.

El derecho de 26 años comenzó con strikes ante 15 de sus 21 bateadores, y terminó con 67 en 93 lanzamientos. Buehler no cedió hits hasta un doble del dominicano Manuel Margot con un out en el quinto episodio. Su compatriota Willy Adames lo remolcó entonces con otro doble.

El otro hit de Tampa Bay fue un sencillo de Austin Meadows que abrió la sexta entrada.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Kiké Hernández de 1-0.

Por los Rays, el cubano Randy Arozarena de 4-1 con una anotada y una impulsada. Los dominicanos Manuel Margot de 3-1, con una anotada; Willy Adames de 3-1 con una impulsada.