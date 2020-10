Rivera, de Washington, en último tratamiento contra cáncer

El coach de Washington, Ron Rivera, se someterá a su última sesión de tratamiento para combatir un tipo de cáncer de piel el lunes, dos meses después de que fuera diagnosticado con la enfermedad.

En agosto, Rivera recibió la noticia de que tenía carcinoma de células escamosas de la piel, que es considerado altamente tratable cuando se detecta a tiempo, como fue su caso. El entrenador en jefe de 58 años se perdió algunos entrenamientos pero ningún partido mientras recibía el tratamiento, y los médicos le han informado que su diagnóstico a largo plazo es favorable.

Me reuní con ambos médicos esta semana, el martes y el jueves, detalló Rivera. Los dos se encuentran muy positivos sobre el progreso que he mostrado. Así que hasta ahora todo va bien. Aún falta realizarme seguimientos, chequeos y análisis. Lo que se me ha dicho es que todo va en la dirección correcta.

Los médicos han programado que Rivera reciba fluidos vía intravenosa durante los medios tiempos de los partidos a fin de mantenerlo hidratado. Si bien está acostumbrado a que ocurran imprevistos en la cancha, con una década de experiencia en la NFL, algunas cosas sobre el tratamiento lo siguen sorprendiendo.

Hay ciertas cosas que surgen de pronto, efectos secundarios que uno experimenta: la fatiga, el cansancio que se siente; a veces uno siente náuseas; honestamente en ocasiones uno experimenta problemas de equilibrio, casi una sensación de vértigo, dijo Rivera.