Real Madrid recibe a un diezmado Shakhtar sin Sergio Ramos

El Real Madrid echará de menos por lesión a su capitán Sergio Ramos cuando debute el miércoles en la Liga de Campeones ante Shakhtar Donetsk, un equipo que llega diezmado por el coronavirus.

Ramos no se entrenó el martes tras el golpe en la rodilla derecha que el zaguero recibió en la derrota 1-0 ante Cádiz el sábado pasado por La Liga española, debiendo ser sustituido durante el descanso.

No queremos arriesgar nada, dijo el técnico del Madrid Zinedine Zidane en la previa del partido en casa ante el conjunto de Ucrania. "Tiene molestias y veremos lo que va a pasar.

Tres días después de enfrentar a Shakhtar, el Madrid tendrá su primera gran prueba de la temporada: el clásico contra el Barcelona en el Camp Nou el sábado.

Ramos ha sido más esencial que nunca en el Madrid recientemente, tanto en defensa como en el ataque. Fue uno de los máximos anotadores del equipo cuando el torneo doméstico se reanudó la pasada temporada tras el parón por el coronavirus, con los merengues obteniendo su primer título en tres años.

El central de 34 años purgó una suspensión para el partido de vuelta contra el Manchester City en la Champions, y el Madrid acabó naufragando en los octavos de final.

Zidane tampoco podrá contar con Eden Hazard debido a una dolencia muscular. El delantero belga aún no ha podido debutar en el curso con el Madrid.

Su lesión es un poco más larga de lo previsto, dijo Zidane. Espero que en breve vamos a ver a Eden, y para siempre. Que entre y esté toda la temporada con nosotros".

Las otras tres bajas del Madrid por lesión para la cita del miércoles son el volante Martin Odegaard y los zagueros Dani Carvajal y ílvaro Odriozola.

Para la expedición a Madrid, el Shakhtar debió descartar a varios jugadores que estuvieron en cuarentena debido a resultados positivos por COVID-19.

En una entrevista con el diario deportivo español Marca, el técnico del Shakhtar Luis Castro reaccionó perplejo cuando le preguntaron por la ausencia de Ramos.

No me lo puedes decir en serio... Nosotros llegamos como llegamos, ¿y me preguntas por Ramos? ¿De verdad? Es un gran jugador, pero el Madrid cuando tiene una baja saca a otro jugador de 50 millones de euros", dijo Castro. Les puede afectar, sí, pero si comparamos... Nosotros a esta última hora teníamos la duda de estos diez jugadores, que a ver cuánto pueden jugar. ¿20 minutos? Hemos jugado el último partido con siete jugadores de 20 años.

El partido se jugará en el estadio Alfredo Di Stéfano, situado en las afueras de la capital española. Ante la prohibición de público por la pandemia y las obras de renovación que adelante en su estadio Santiago Bernabéu, el Madrid ha sido local en su ciudad deportiva.

El Madrid, 13 veces campeón de la Copa de Europa, no pudo sortear la fase de octavos en las últimas dos ediciones. El Inter de Milán y Borussia Mí¶nchengladbach, los otros rivales del Grupo B, se miden en Italia el miércoles.