Adiós a los chicos malos; Astros eliminados

Durante una temporada que fue en sí misma una odisea por la pandemia, los Astros encarnaron el papel de los villanos del béisbol.

Cuando el cubano Aledmys Díaz bateó un elevado con un corredor en primera para que concluyera el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los chicos malos fueron derrotados al fin.

Objeto de burlas, críticas y cuestionamientos durante todo el año, los Astros tuvieron el suficiente corazón en octubre para colocarse a un triunfo de avanzar a otra Serie Mundial. Dirigidos por el carismático manager Dusty Baker, se quedaron muy cerca de igualar la mayor remontada en la historia de los playoffs, en una tremenda Serie de Campeonato.

El legado de este grupo consiste en que demostramos que estos chicos son grandes peloteros y grandes hombres, destacó Baker, quien tomó las riendas en enero, en medio del escándalo. Ellos han pasado por muchas cosas, incluso fuera del terreno. No pueden olvidar los problemas que han tenido, pero los han enfrentado unidos como equipo. Estos chicos serán amigos para siempre.

Aunque no concretaron la hazaña, el desempeño durante estos playoffs debe enorgullecer a estos Astros, tiempo después de que cesen los abucheos.

No está claro cuándo ocurrirá eso. Está por verse si habrá público en los estadios durante la temporada de 2021. De ser así, los fanáticos estarán deseosos de expresar su disgusto ante Houston durante todo el año próximo.

El sábado, Houston quedó pronto en desventaja y nunca pudo alcanzar. Cayó por 4-2 ante Tampa Bay en el séptimo juego de la serie. Vio cortada así una racha de tres victorias consecutivas que los hizo soñar con la remontada increíble.

Pienso que demostramos la clase de equipo que somos, expresó Lance McCullers Jr., quien lanzó pelota de cuatro hits hasta la cuarta entrada, como abridor del séptimo juego. No buscábamos revancha. No era eso lo importante. Éramos un grupo de jugadores unidos que queríamos jugar buena pelota y llegar a otra Serie Mundial. De eso se trataba. No llegamos a nuestra meta, pero hubo mucho crecimiento y mucha gente impresionante que dio un paso al frente.