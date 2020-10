Bravos amplían a 2-0 ventaja ante Dodgers

Por segunda noche consecutiva, Ozzie Albies disparó un cuadrangular que envió la pelota hacia el bullpen de los Bravos en la novena entrada. Y de nuevo, ahí estuvo Mark Melancon para atraparla de aire.

Para ese momento, Atlanta tenía una ventaja de cinco carreras. Pero cuando Melancon llegó al montículo, la diferencia se había reducido a una sola anotación.

De nuevo, el relevista ayudó a preservar la exigua delantera.

Freddie Freeman también bateó un cuadrangular por segunda noche seguida y los Bravos superaron 8-7 a los Dodgers de Los íngeles, con lo cual se colocaron 2-0 arriba en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Ian Anderson extendió su racha sin aceptar carrera en los playoffs, al cumplir una apertura abreviada.

Freeman colocó a los Bravos adelante en definitiva mediante un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada frente al novato Tony Gonsolin, quien subió a la lomita después de que Clayton Kershaw, tres veces galardonado con el Cy Young en la Liga Nacional, fue descartado por calambres en la espalda.

La decisión se tomó de última hora.

En el quinto episodio, Freeman contribuyó con un sencillo productor a un ataque de cuatro carreras.

El cuadrangular de Albies fue incluso más memorable gracias a la atrapada de Melancon.

Esos dos jonrones son más de los que yo había atrapado en toda mi vida, mucho más en una temporada, dijo el taponero. Ojalá que mañana llegue el tercero consecutivo.

Ese garrotazo solitario resultó clave para los Bravos, quienes ganaban por 7-0 pero estuvieron cerca de dilapidar la ventaja, ante unos Dodgers que anotaron cuatro veces en la parte baja del noveno episodio.

Melancon llegó a la loma con dos outs, luego que un doble productor de Corey Seager y un cuadrangular de dos carreras de Mark Muncy. Albies incurrió en un error de fildeo en un rodado de Will Smith a la intermedia, y Cody Bellinger disparó un triplete remolcador.

AJ Pollock conectó después una roleta inofensiva con lo que concluyó el encuentro de cuatro horas y 12 minutos.

Atlanta se convirtió apenas en el cuarto equipo en la historia de las mayores en comenzar una postemporada con una foja de 7-0. Los Bravos han superado a sus oponentes por 37-12 en forma combinada durante los playoffs.

No me sentía bien con una gran ventaja, porque estos tipos son bastante poderosos. Fue bueno ganar un juego así. En realidad, ahora es bueno ganar cualquier juego", recalcó el manager de los Bravos, Brian Snitker. En cierto modo nos estábamos haciendo daño nosotros mismos al final, pero Melancon hizo un gran trabajo.

Los Bravos se colocaron a dos triunfos de la Serie Mundial, una instancia que no visitan desde 1999. Los 14 equipos anteriores que han ganado los dos primeros juegos de una serie a un máximo de siete en la Liga Nacional han terminado conquistando el gallardete.

Ellos no van a rendirse. Tenemos que tratar el juego de mañana como si fuera el primero de la serie. Hay que jugar con todo, dijo Melancon. No hay razón para que algún equipo quite ahora el pie del acelerador... Nadie ha ganado nada todavía.

Este miércoles, en el tercer juego, el mexicano Julio Urías, de 24 años y con experiencia en los playoffs, abrirá por los Dodgers, que persiguen su tercer banderín de la Nacional en cuatro temporadas. Kyle Wright, derecho novato, tendrá la responsabilidad por Atlanta.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 3-0 con dos anotadas. Los dominicanos Marcell Ozuna de 4-0, Cristian Pache de 5-1 con una anotada y una remolcada.

Por los Dodgers, no batearon latinoamericanos.