Ecuador recibe a Uruguay con aviso de juego audaz

La altura de Quito. Un juego basado en la velocidad. La continuidad del equipo.

Se trata de los tres factores a lo que Ecuador se persignará el martes para obtener sus primeros tres puntos en las eliminatorias cuando enfrente el martes a un Uruguay disminuido por las bajas de cuatro de sus jugadores referentes.

Ecuador viene de una derrota 1-0 ante Argentina en Buenos Aires, aunque con un segundo tiempo que dejó grata sensación entre sus aficionados. Ahora se entusiasma con su estreno como local, en el estadio de Liga de Quito, al norte de la capital, ubicada 2.850 metros de altura.

Bajo el foco de polémicas decisiones arbitrales que le beneficiaron, Uruguay venció con lo justo 2-1 a Chile en Montevideo.

Ecuador cuenta con muchos argumentos para sustentar su ilusión de poder ganarle a Uruguay ... (porque) mi expectativa es que Ecuador jueguen de igual a igual contra cualquier rival y en cualquier condición, dijo Gustavo Alfaro, el entrenador argentino del combinado ecuatoriano. Defenderemos con poca gente en el fondo.

Entre las claves de Ecuador, Alfaro resaltó la continuidad del equipo que jugó en Argentina, la velocidad y el apoyo de los más experimentados del plantel.

No se presagian muchos cambios en el once titular ecuatoriano. Recuperan a Christian Noboa, el volante del equipo ruso Sochi que no pudo viajar a Buenos Aires por motivos logísticos provocados por la pandemia de coronavirus.

Uruguay debe hacer frente a las ausencias del arquero Fernando Muslera, el defensor José María Giménez, el volante Matías Vecino y el delantero Edinson Cavani a las que se suma la baja de Giorgian de Arrascaeta, mediopunta del Flamengo de Brasil.

Mientras los uruguayos presentan un equipo con un esquema que se ha mantenido por años de la mano del técnico Oscar Tabárez, Ecuador recién estrenó entrenador, menos de un mes antes de las eliminatorias, y que casi al borde de la primera fecha logró cumplir su primera práctica y terminó de conocer a sus jugadores.

Debemos tener la capacidad de no entrar al juego que propone Uruguay, hay que imponer condiciones y no es sencillo cuanto tienes a un equipo que se conoce tan bien, dijo Alfaro.

La Celeste fue de más a menos ante Chile. El gol del suplente Maxi Gómez en los descuentos decretó la victoria. Un penal ejecutado por Luis Suárez, su goleador histórico, le dio la ventaja en el primer triunfo, pero Chile empató mediante Alexis Sánchez y pudo adelantarse en el tramo final.

El gol de Gómez fue propiciado por la insistencia de Suárez al pelear un balón aéreo. Ahora se prevé que los dos sean socios en el ataque celeste

Estoy tranquilo y trato de ayudar al equipo, busco aprender de los mejores delanteros del mundo que son Luis Suárez y Edinson Cavani, dijo Gómez, ariete del Valencia de España. Trato de tener paciencia y si me toca jugar desde el vamos hacer lo mejor.

Federico Valverde, volante del Real Madrid, comentó que Uruguay debe evitar volver a decaer como ocurrió ante Chile.

Lo que hicimos en el primer tiempo tenemos que hacer que dure más, dijo Valverde. Generamos muchas situaciones, tuvimos más el balón para poder descansar más. Eso debemos mantenerlo en los 90 minutos para decir que estamos haciéndolo bien.